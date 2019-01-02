"Желтые жилеты" заблокировали стратегически важный объект в одном из департаментов Франции

2 января несколько десятков "желтых жилетов" заблокировали нефтяную базу на северо-западе Франции.

Об этом сообщает телеканал BFM.

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Утром 2 января примерно 50 "желтых жилетов" собрались для того, чтобы заблокировать нефтяную базу вблизи Руана. Они начали препятствовать танкерам (судам) выйти и зайти на базу.

Примерно в 9 утра полиция эвакуировала нефтебазу, так отметили в префектуре департамента Приморская Сена, для которого нефтяной терминал является одним из четырех стратегических объектов. Таким образом он нередко становится местом для протестов. Его уже дважды блокировали "желтые жилеты" и активисты CGT, 3 и 13 декабря 2018 года.

Напомним, во французском городе Руан во время акции протеста "желтые жилеты" подожгли дверь Банка Франции.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?​Протесты "желтых жилетов" начались из Франции. Это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.





Протесты во Франции



В Париже были и столкновения с полицией и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а затем ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое состояние, которое может обойтись в 10 млрд евро (и его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, доступное жилье.



Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Так, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на топливо. Теперь "желтые жилеты" – это те, кто отстаивают свои права тем способом, который им кажется правильным.



Далее акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты к ним не добрались.