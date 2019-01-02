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      "Желтые жилеты" заблокировали стратегически важный объект в одном из департаментов Франции

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      "Желтые жилеты"
      "Желтые жилеты" / Фото из открытых источников

      2 января несколько десятков "желтых жилетов" заблокировали нефтяную базу на северо-западе Франции.

      Об этом сообщает телеканал BFM.

      Читайте также: После акции "желтых жилетов" загорелись авто возле штаб-квартиры популярной газеты во Франции

      Утром 2 января примерно 50 "желтых жилетов" собрались для того, чтобы заблокировать нефтяную базу вблизи Руана. Они начали препятствовать танкерам (судам) выйти и зайти на базу.

      Примерно в 9 утра полиция эвакуировала нефтебазу, так отметили в префектуре департамента Приморская Сена, для которого нефтяной терминал является одним из четырех стратегических объектов. Таким образом он нередко становится местом для протестов. Его уже дважды блокировали "желтые жилеты" и активисты CGT, 3 и 13 декабря 2018 года.

      Напомним, во французском городе Руан во время акции протеста "желтые жилеты" подожгли дверь Банка Франции.

       

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?​Протесты "желтых жилетов" начались из Франции. Это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.


      Протесты во Франции

      В Париже были и столкновения с полицией и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а затем ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое состояние, которое может обойтись в 10 млрд евро (и его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, доступное жилье.

      Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Так, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на топливо. Теперь "желтые жилеты" это те, кто отстаивают свои права тем способом, который им кажется правильным.

      Далее акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты к ним не добрались.

      Теги: Протесты "желтых жилетов" Протесты Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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