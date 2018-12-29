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      "Желтые жилеты" подожгли Банк Франции в Руане: видео

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      Протестующие подожгли дверь Банка Франции
      Протестующие подожгли дверь Банка Франции / Соцсети

      В субботу, 29 декабря, тысячи "желтых жилетов" вышли с протестами на улицы французского города Руан. Во время акции они подожгли дверь Банка Франции.

      Об этом сообщает Bloomberg.

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      На место происшествия прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.

      О пострадавших во время инцидента не сообщается.

      Отметим, что это уже седьмая субботу, когда во Франции "желтые жилеты" выходят с масштабными акциями протеста.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?
      Протесты "желтых жилетов" начались из Франции. Это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.


      Протесты во Франции

      В Париже были и столкновения с полицией и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а затем ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое состояние, которое может обойтись в 10 млрд евро (но его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, доступное жилье.

      Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Да, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на топливо. Теперь "желтые жилеты" – это те, кто отстаивают свои права тем способом, который им кажется правильным.

      Далее акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты к ним не добрались.

      Теги: Новости Франции Пожар Протесты "желтых жилетов"
      Источник: 24 Канал
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