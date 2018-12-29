"Жовті жилети" підпалили Банк Франції у Руані: відео

У суботу, 29 грудня, тисячі "жовтих жилетів" вийшли з протестами на вулиці французького міста Руан. Під час акції вони підпалили двері Банку Франції.

Про це повідомляє Bloomberg.

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The entrance to the Banque de France has been engulfed by flames and other fires have also been started. Again, in Rouen. #GiletsJaunes #ActeVIIpic.twitter.com/MTwo8BcYtP — Jordan (@Jordan_SP1) 29 грудня 2018 р.

На місце події прибули пожежники і ліквідували займання.

Про постраждалих під час інциденту не повідомляється.

Зазначимо, що це вже сьома субота, коли у Франції "жовті жилети" виходять з масштабними акціями протесту.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони з'являються мало не в кожній країні?Протести "жовтих жилетів" почалися з Франції. Це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.





Протести у Франції



У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели). 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів. Серед них, зокрема, реформа оподаткування, підвищення зарплат, доступне житло.



Словом, у Франції протести не вщухають. Більше того – надихають інші країни. Так, те, що починалось як невдоволення водіїв, перетворилось на протестний рух громадян різних країн проти підвищення цін не тільки на пальне. Тепер "жовті жилети" – це ті, хто відстоюють свої права у той спосіб, який їм здається правильним.



Далі акції "жовтих жилетів" відбулись у Бельгії, Нідерландах, Греції, Великобританії, Ізраїлі, Польщі. А в Єгипті заборонили продавати жовті жилети, щоб протести до них не дістались.