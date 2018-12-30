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      После акции "желтых жилетов" загорелись авто возле штаб-квартиры популярной газеты во Франции

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      В Париже возле штаб-квартиры газеты Le Parisien сгорели несколько автомобилей: говорят, это сделали "желтые жилеты"
      В Париже возле штаб-квартиры газеты Le Parisien сгорели несколько автомобилей: говорят, это сделали "желтые жилеты" / Соцсети

      Ночью на 29 декабря в Париже вблизи штаб-квартиры одной из самых популярных газет Франции Le Parisien сгорели несколько автомобилей.

      По информации издания  BFMTV, сначала загорелся один автомобиль, а потом пламя охватило и другие машины.

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      В итоге пожарным все же удалось потушить огонь. Заметим, что в связи с инцидентом была прекращена работа ближайших станций метро.

      Как отметил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, по данному факту ведется расследование.

      К слову, очевидцы утверждают, что недалеко от места события прошли несколько групп протестующих "желтых жилетах".

      Напомним, накануне во французском городе Руан во время акции протеста "желтые жилеты" подожгли дверь Банка Франции.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?
      Протесты "желтых жилетов" начались с Франции. Это были водители, протестовавшие против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", подрывающей покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.
      В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (и его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, Доступное жилье.
      Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. То, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на горючее. Теперь "желтые жилеты" – это те, кто отстаивают свои права в тот способ, который им кажется правильным.
      Далее акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты до них не добрались.

      Теги: Новости Франции Протесты "желтых жилетов" Пожар Протесты
      Источник: 24 Канал
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