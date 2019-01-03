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      Представника "жовтих жилетів" Еріка Друє затримали в Парижі, – ЗМІ

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      У Парижі затримали представника "жовтих жилетів"
      У Парижі затримали представника "жовтих жилетів" / Скріншот

      Французька поліція в середу затримала одного з представників руху "жовтих жилетів" Еріка Друє за проведення у Парижі неузгодженої акції протесту.

      Про це повідомив телеканал BFM.

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      Друє був затримали близько 21:00 за паризьким часом на площі Згоди, де перебувала група "жовтих жилетів". Адвокат затриманого пояснив, що Друє вирішив приєднатися до "жовтих жилетів", коли зустрів їх у центрі міста. Разом з ним були затримані ще кілька прихильників руху. Адвокат затриманого заявив, що арешт був незаконним.

      Лідер руху "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон засудив дії поліції.

      Ерік Друє знову заарештований. Чому? Зловживання владою. Тепер політика поліції полягає в переслідуванні організаторів "жовтих жилетів",
      – написав Меланшон.

      23 грудня Друє був затриманий на демонстрації за "носіння забороненої зброї категорії D". Крім цього, 7 грудня прокуратура Парижа розпочала розслідування стосовно нього за заклики "увірватися в Єлисейський палац". Відповідаючи на питання в ефірі телеканалу BFM про те, що маніфестанти будуть робити, дійшовши до Єлисейського палацу, Друє сказав: "Ми увірвемось туди. Люди хочуть, щоб їх почули".

      Після цих висловлювань префект паризької поліції направив заяву в прокуратуру, яка на підставі цього звернення порушила справу стосовно Друє за "підбурювання до вчинення злочину і правопорушення".

      30 грудня по Франції прокотилася сьома хвиля маніфестацій "жовтих жилетів", які тепер, крім скасування підвищення тарифів на автомобільне паливо і введення податкового мораторію, вимагають відставки глави держави і проведення "референдумів громадянської ініціативи" для затвердження нових законів. Нова серія протестів виявилася найменш потужною за останні півтора місяці. Проте, зіткнення маніфестантів з поліцією були відзначені в кількох містах.

      Нагадаємо, що 2 січня кілька десятків "жовтих жилетів" заблокували нафтову базу на північному заході Франції.

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони з'являються мало не в кожній країні?Протести "жовтих жилетів" почалися з Франції. Це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.


      Протести у Франції

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели). 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів. Серед них, зокрема, реформа оподаткування, підвищення зарплат, доступне житло.

      Словом, у Франції протести не вщухають. Більше того – надихають інші країни. Так, те, що починалось як невдоволення водіїв, перетворилось на протестний рух громадян різних країн проти підвищення цін не тільки на пальне. Тепер "жовті жилети" – це ті, хто відстоюють свої права у той спосіб, який їм здається правильним.

      Далі акції "жовтих жилетів" відбулись у Бельгії, Нідерландах, Греції, Великобританії, Ізраїлі, Польщі. А в Єгипті заборонили продавати жовті жилети, щоб протести до них не дістались.

      Теги: Новини Франції Протести "жовтих жилетів"
      Джерело: 24 Канал
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