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      Представитель "желтых жилетов" Эрика Друе задержали в Париже, – СМИ

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      В Париже задержали представителя "желтых жилетов"
      В Париже задержали представителя "желтых жилетов" / Скриншот

      Французская полиция в среду задержала одного из представителей движения "желтых жилетов" Эрика Друе за проведение в Париже несогласованной акции протеста.

      Об этом сообщил телеканал BFM.

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      Друе был задержан около 21:00 по парижскому времени на площади Согласия, где находилась группа "желтых жилетов". Адвокат задержанного пояснил, что Друе решил присоединиться к "желтых жилетов", когда встретил их в центре города. Вместе с ним были задержаны еще несколько сторонников движения. Адвокат задержанного заявил, что арест был незаконным.

      Лидер движения "Непокоренная Франция" Меланшон осудил действия полиции.

      Эрик Друе снова арестован. Почему? Злоупотребление властью. Теперь политика полиции заключается в преследовании организаторов "желтых жилетов",
      – написал Меланшон.

      23 декабря Друе был задержан на демонстрации за "ношение запрещенного оружия категории D". Кроме этого, 7 декабря прокуратура Парижа начала расследование в отношении него за призывы "ворваться в Елисейский дворец". Отвечая на вопросы в эфире телеканала BFM о том, что манифестанты будут делать, придя в Елисейский дворец, Друе сказал: "Мы ворвемся туда. Люди хотят, чтобы их услышали".

      После этих высказываний префект парижской полиции направил заявление в прокуратуру, которая на основании этого обращения возбудила дело в отношении Друе за "подстрекательство к совершению преступления и правонарушения".

      30 декабря по Франции прокатилась седьмая волна манифестаций "желтых жилетов", которые теперь, кроме отмены повышения тарифов на автомобильное топливо и введение налогового моратория, требуют отставки главы государства и проведения "референдумов гражданской инициативы" для утверждения новых законов. Новая серия протестов оказалась наименее мощной за последние полтора месяца. Однако, столкновения манифестантов с полицией были отмечены в нескольких городах.

      Напомним, что 2 января несколько десятков "желтых жилетов" заблокировали нефтяную базу на северо-западе Франции.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?​Протесты "желтых жилетов" начались из Франции. Это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.


      Протесты во Франции

      В Париже были и столкновения с полицией и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а затем ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое состояние, которое может обойтись в 10 млрд евро (и его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, доступное жилье.

      Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Так, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на топливо. Теперь "желтые жилеты" это те, кто отстаивают свои права тем способом, который им кажется правильным.

      Далее акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты к ним не добрались.

      Теги: Протесты "желтых жилетов" Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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