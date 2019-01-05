Во Франции продолжаются мирные акции протеста "желтых жилетов",которые недовольны правительством

В субботу, 5 января, в нескольких городах Франции проходит восьмая по счету волна протеста "желтых жилетов", которые выражают недовольство политикой правительства и президента Макрона.

Об этом сообщает AFP.

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Известно, что акции проходят в Париже, Бордо, Тулузе и Лионе. Это первый протест "желтых жилетов" в 2019 году.

В Париже проходят две согласованные акции. Маршрут участников первой пролегает к зданию Национального собрания Франции. Другая акция проходит на Елисейских полях.



Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов"//Фото: AFP

Кроме того, около 11:00 от 500 до 600 человек собрались возле Триумфальной арки, чтобы провести мирное собрание. Некоторые из них блокировали движение транспорта и выкрикивали "Макрона в отставку".

К слову, в других городах Франции митинги также пока проходят мирно. Ранее протесты "желтых жилетов" часто перерастали в беспорядки.

Напомним, что французская полиция задержала одного из представителей движения "желтых жилетов" Эрика Друе за проведение в Париже несогласованной акции протеста.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?Протесты "желтых жилетов" начались с Франции. Это были водители, протестовавшие против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", подрывающей покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.



Протесты во Франции



В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (но его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, Доступное жилье.



Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Так, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на горючее. Теперь "желтые жилеты" – это те, кто отстаивают свои права в тот способ, который им кажется правильным.



Далее акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты до них не добрались.