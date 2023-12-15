Во Львове начали работы по возобновлению оплаты проезда банковскими картами. В городе есть проблемы как с карточками ЛеоКарт, да и с самими валидаторами.
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Как активировать уже приобретенную карту ЛеоКарт
В пресс-службе ЛеоКарт сообщили, что карточки людей, купивших их из-за киоска "Интерпресс" на улице Гайдамацкой в период масштабных сбоев сети "Киевстар" (с 08:00 12 декабря до 15:00 13 декабря), не валидируются. В частности причиной может быть то, что холка неактивирована.
Если карта пополнена, но завалидовать проезд не удается, необходимо обратиться по телефону горячей линии: 0 800 303 007 и указать номер транспортной карты, чтобы убедиться, что она активирована.
В случае, если Леокарт неактивирована, нужно записаться на прием для активации карты к профильным специалистам.
С собой нужно взять перечень документов, необходимых для активации ЛеоКарт специалистом:
- квитанция об оплате за ЛеоКарт;
- обязательно транспортная карта,
- если пополняли баланс карты – квитанция о пополнении.
Во Львове плохо работает система платы проезда
В горсовете уточнили, что, несмотря на возобновление связи "Киевстар", мобильный интернет оператора во Львове все еще слаб. Скорость интернет-соединения меньше той, которая необходима для оперативного налаживания работы системы автоматизированной оплаты проезда.
Руководитель департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило пояснил, чтобы возобновить оплату проезда по банковским карточкам, необходимо перезагрузить систему валидаторов и собрать с них всю накопленную информацию об оплатах, произведенных в предыдущие дни.
Только после этого с банковских карт пассажиров спишутся средства за предыдущие поездки, а валидаторы смогут принимать банковские карты. Этот процесс зависит от скорости Интернет-связи.
Как рассчитываться за проезд во Львове без наличных денегДля безналичной оплаты пассажиры могут использовать транспортные карты ЛеоКарт, а в электротранспорте также по QR-коду через мобильные приложения.