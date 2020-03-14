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      Оплата больничных людям, у которых подозревают коронавирус: кому, при каких условиях и сколько

      - Читати новину українською

      Украинцы, которые работают и у которых обнаружили симптомы ОРВИ или подозрение на коронавирус, имеют право на оплачиваемый больничный. В период карантина в Украине Фонд социального страхования, как и раньше, будет платить пособие по временной потере трудоспособности.

      Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования Украины, опубликованном на официальном сайте 13 марта. 

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      Будут ли платить больничные, если у человека заподозрят коронавирус

      Если врач подтверждает временную нетрудоспособность человека, Фонд будет выплачивать помощь для компенсации потерянного за время лечения заработка. Это касается и тех случаев, при которых врач обнаружил у пациента: 

      • Симптомы острого респираторного заболевания;
      • Подозрение на Covid-19.

      Сколько именно будут платить за потерю трудоспособности в период карантина

      Размер выплат, как и было раньше, зависит от страхового стажа и среднедневной заработной платы работника:

      • Страховой стаж до 3 лет – 50% средней заработной платы.
      • Страховой стаж от 3 до 5 лет – 60%.
      • Страховой стаж от 5 до 8 лет – 70%.
      • Страховой стаж более 8 лет – 100%

      100% средней заработной платы также платят тем людям, которые имеют льготы. Например, пострадавшим участникам Революции Достоинства по страховым случаям, наступившим с 25 июля 2018 года.

      Что еще важно помнить

      • Первые пять дней больничного оплачивает работодатель.
      • Начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления (в худшем случае – до установления инвалидности) деньги платит Фонд соцстраха. 
      • Для получения помощи человек должен передать листок нетрудоспособности работодателю. А дальше уже работодатель передает информацию в Фонд социального страхования.

      Что делать, если заболел ребенок

      • Если у работника заболел ребенок в возрасте до 14 лет и за ним надо ухаживать дома или в больнице, Фонд будет платить больничные, начиная с первого дня ухода.
      • Однако если дети не больны и находятся дома на карантине, это не является основанием для выплаты родителям больничных.

      В Фонде также напомнили, что лучше все же не болеть, а для этого необходимо соблюдать ряд простых правил.

      гигиена
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      13 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Деньги Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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