Оплата больничных людям, у которых подозревают коронавирус: кому, при каких условиях и сколько

Украинцы, которые работают и у которых обнаружили симптомы ОРВИ или подозрение на коронавирус, имеют право на оплачиваемый больничный. В период карантина в Украине Фонд социального страхования, как и раньше, будет платить пособие по временной потере трудоспособности.

Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования Украины, опубликованном на официальном сайте 13 марта.

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Будут ли платить больничные, если у человека заподозрят коронавирус

Если врач подтверждает временную нетрудоспособность человека, Фонд будет выплачивать помощь для компенсации потерянного за время лечения заработка. Это касается и тех случаев, при которых врач обнаружил у пациента:

Симптомы острого респираторного заболевания;

Подозрение на Covid-19.

Сколько именно будут платить за потерю трудоспособности в период карантина

Размер выплат, как и было раньше, зависит от страхового стажа и среднедневной заработной платы работника:

Страховой стаж до 3 лет – 50% средней заработной платы.

Страховой стаж от 3 до 5 лет – 60%.

Страховой стаж от 5 до 8 лет – 70%.

Страховой стаж более 8 лет – 100%

100% средней заработной платы также платят тем людям, которые имеют льготы. Например, пострадавшим участникам Революции Достоинства по страховым случаям, наступившим с 25 июля 2018 года.

Что еще важно помнить

Первые пять дней больничного оплачивает работодатель.

Начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления (в худшем случае – до установления инвалидности) деньги платит Фонд соцстраха.

Для получения помощи человек должен передать листок нетрудоспособности работодателю. А дальше уже работодатель передает информацию в Фонд социального страхования.

Что делать, если заболел ребенок

Если у работника заболел ребенок в возрасте до 14 лет и за ним надо ухаживать дома или в больнице, Фонд будет платить больничные, начиная с первого дня ухода.

Однако если дети не больны и находятся дома на карантине, это не является основанием для выплаты родителям больничных.

В Фонде также напомнили, что лучше все же не болеть , а для этого необходимо соблюдать ряд простых правил.