Оплата больничных людям, у которых подозревают коронавирус: кому, при каких условиях и сколько
Украинцы, которые работают и у которых обнаружили симптомы ОРВИ или подозрение на коронавирус, имеют право на оплачиваемый больничный. В период карантина в Украине Фонд социального страхования, как и раньше, будет платить пособие по временной потере трудоспособности.
Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования Украины, опубликованном на официальном сайте 13 марта.
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Будут ли платить больничные, если у человека заподозрят коронавирус
Если врач подтверждает временную нетрудоспособность человека, Фонд будет выплачивать помощь для компенсации потерянного за время лечения заработка. Это касается и тех случаев, при которых врач обнаружил у пациента:
- Симптомы острого респираторного заболевания;
- Подозрение на Covid-19.
Сколько именно будут платить за потерю трудоспособности в период карантина
Размер выплат, как и было раньше, зависит от страхового стажа и среднедневной заработной платы работника:
- Страховой стаж до 3 лет – 50% средней заработной платы.
- Страховой стаж от 3 до 5 лет – 60%.
- Страховой стаж от 5 до 8 лет – 70%.
- Страховой стаж более 8 лет – 100%
100% средней заработной платы также платят тем людям, которые имеют льготы. Например, пострадавшим участникам Революции Достоинства по страховым случаям, наступившим с 25 июля 2018 года.
Что еще важно помнить
- Первые пять дней больничного оплачивает работодатель.
- Начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления (в худшем случае – до установления инвалидности) деньги платит Фонд соцстраха.
- Для получения помощи человек должен передать листок нетрудоспособности работодателю. А дальше уже работодатель передает информацию в Фонд социального страхования.
Что делать, если заболел ребенок
- Если у работника заболел ребенок в возрасте до 14 лет и за ним надо ухаживать дома или в больнице, Фонд будет платить больничные, начиная с первого дня ухода.
- Однако если дети не больны и находятся дома на карантине, это не является основанием для выплаты родителям больничных.
В Фонде также напомнили, что лучше все же не болеть, а для этого необходимо соблюдать ряд простых правил.
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