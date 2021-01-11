Оползень в Индонезии: до 13 возросло число жертв, еще 27 человек пропали без вести
Число погибших в результате масштабного оползня в Индонезии возросло до 13. Кроме того, еще 27 человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.
Число жертв растет, поиски продолжаются
Продолжает расти число погибших в результате оползня, который произошел 9 января в провинции Западная Ява, что в Индонезии. Об этом сообщает "Синьхуа".
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По состоянию на утро 11 января жертвами стихийного бедствия стали 13 местных жителей, пострадали 18. Кроме того, ищут еще 27 человек, которые пропали без вести.
Спасательно-поисковую операцию восстановили в понедельник (11 января – 24 канал) и к ней привлекли 3 единицы тяжелой техники,
– говорится в сообщении.
Однако внезапные ливни на фоне нестабильного грунта на склоне подвергают спасателей опасности, поэтому они вынуждены работать медленнее.
Что известно об оползне в Индонезии
- Произошел 9 января в селе Чиханджуанг на Западной Яве, примерно в 150 километрах (95 миль) к юго-востоку от столицы Индонезии – Джакарты.
- Стихия разрушила 18 домов, расположенных на склоне.
- Причиной природного катаклизма считают мощные ливни.
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