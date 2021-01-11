Число погибших в результате масштабного оползня в Индонезии возросло до 13. Кроме того, еще 27 человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Число жертв растет, поиски продолжаются

Продолжает расти число погибших в результате оползня, который произошел 9 января в провинции Западная Ява, что в Индонезии. Об этом сообщает "Синьхуа".

Ранее На острове Ява произошел сдвиг грунта: сколько людей погибло – фото

По состоянию на утро 11 января жертвами стихийного бедствия стали 13 местных жителей, пострадали 18. Кроме того, ищут еще 27 человек, которые пропали без вести.

Спасательно-поисковую операцию восстановили в понедельник (11 января – 24 канал) и к ней привлекли 3 единицы тяжелой техники,

– говорится в сообщении.

Однако внезапные ливни на фоне нестабильного грунта на склоне подвергают спасателей опасности, поэтому они вынуждены работать медленнее.

Что известно об оползне в Индонезии

Произошел 9 января в селе Чиханджуанг на Западной Яве, примерно в 150 километрах (95 миль) к юго-востоку от столицы Индонезии – Джакарты.

Стихия разрушила 18 домов, расположенных на склоне.

Причиной природного катаклизма считают мощные ливни.

Важно! В тот же день, 9 января, в Индонезии потерпел авиакатастрофу пассажирский Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air. Он потерял связь с диспетчерами вскоре после вылета из столицы Джакарты. На борту были 62 человека, выжить не удалось никому. Больше об этом – по ссылке.