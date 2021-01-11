Зсув ґрунту в Індонезії: до 13 зросла кількість жертв, ще 27 людей зникли безвісти
Кількість загиблих у результаті масштабного зсуву ґрунту в Індонезії зросла до 13. Крім того, ще 27 людей вважають зниклими безвісти, їхні пошуки тривають.
Кількість жертв зростає, пошуки тривають
Продовжує зростати кількість загиблих внаслідок зсув ґрунту, який стався 9 січня у провінції Західна Ява, що в Індонезії. Про це повідомляє "Сіньхуа".
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Станом на ранок 11 січня жертвами стихійного лиха стали 13 місцевих жителів, постраждали 18. Крім того, шукають ще 27 людей, які зникли безвісти.
Рятувально-пошукову операцію відновили у понеділок (11 січня – 24 канал) й до неї долучили 3 одиниці важкої техніки,
– йдеться у повідомленні.
Однак раптові зливи на тлі нестабільного ґрунту на схилі наражають рятувальників на небезпеку, тому вони змушені працювати повільніше.
Що відомо про зсув ґрунту в Індонезії
- Стався 9 січня в селі Чіханджуанг на Західній Яві, приблизно за 150 кілометрів (95 миль) на південний схід від столиці Індонезії – Джакарти.
- Стихія зруйнувала 18 будинків, розташованих на схилі.
- Причиною природного катаклізму вважають потужні зливи.
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