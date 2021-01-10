У провінція Західна Ява в Індонезії 9 січня 2021 року стався зсув ґрунту. Щонайменше 11 людей загинули.

Ще 18 осіб постраждали внаслідок стихійного лиха. Про це повідомили на сайті Al Jazeera.

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Одразу 2 зсуви ґрунту

За словами представниці Національного агентства Індонезії щодо ліквідації наслідків стихійного лиха Радіти Джати, 9 січня в селі Чіханджуанг на Західній Яві, приблизно в 150 кілометрів (95 миль) на південний схід від столиці Індонезії – Джакарти, сталися 2 зсуви ґрунту:

о 16:00;

о 19:30.



Зсув ґрунту в Індонезії / Фото AFP

Чому ґрунт зсунувся

Перший зсув був викликаний сильними дощами і нестійким станом ґрунту. А другий стався, коли рятувальники все ще евакуювали жертв з першої зони зсуву.



Відбуваються пошуково-рятувальні роботи / Фото AFP



Зсунення ґрунту в Індонезії / Фото Lutfi

Наразі з'ясовують точну кількість постраждалих в результаті стихійного лиха. Пошуково-рятувальні роботи можуть бути ускладнені через сильні дощі.

Нагадаємо! В Індонезії Літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air впав у Яванське море 9 січня. Він виконував внутрішній пасажирський рейс з Джакарти в Понтіанак. Більше про трагедію читайте тут.