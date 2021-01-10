В провинция Западная Ява в Индонезии 9 января 2021 года произошел оползень. По меньшей мере 11 человек погибли.

Еще 18 человек пострадали в результате стихийного бедствия. Об этом сообщили на сайте Al Jazeera.

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Сразу 2 оползня

По словам представительницы Национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийного бедствия Радиты Джати, 9 января в селе Чиханджуанг на Западной Яве, примерно в 150 километров (95 миль) к юго-востоку от столицы Индонезии – Джакарты, произошло 2 оползня:

в 16:00;

в 19:30.



Оползень в Индонезии / Фото AFP

Почему грунт сдвинулся

Первый сдвиг был вызван сильными дождями и неустойчивым состоянием почвы. А второй произошел, когда спасатели все еще эвакуировали жертв из первой зоны сдвига.



Проходят поисково-спасательные работы / Фото AFP



Оползень в Индонезии / Фото Lutfi

Выясняют точное количество пострадавших в результате стихийного бедствия. Поисково-спасательные работы могут быть затруднены из-за сильных дождей.

Напомним! В Индонезии Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в Яванское море 9 января. Он выполнял внутренний пассажирский рейс из Джакарты в Понтианак. Больше о трагедии читайте здесь.