На острове Ява произошел сдвиг грунта: сколько людей погибло – фото
В провинция Западная Ява в Индонезии 9 января 2021 года произошел оползень. По меньшей мере 11 человек погибли.
Еще 18 человек пострадали в результате стихийного бедствия. Об этом сообщили на сайте Al Jazeera.
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Сразу 2 оползня
По словам представительницы Национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийного бедствия Радиты Джати, 9 января в селе Чиханджуанг на Западной Яве, примерно в 150 километров (95 миль) к юго-востоку от столицы Индонезии – Джакарты, произошло 2 оползня:
- в 16:00;
- в 19:30.
Оползень в Индонезии / Фото AFP
Почему грунт сдвинулся
Первый сдвиг был вызван сильными дождями и неустойчивым состоянием почвы. А второй произошел, когда спасатели все еще эвакуировали жертв из первой зоны сдвига.
Проходят поисково-спасательные работы / Фото AFP
Оползень в Индонезии / Фото Lutfi
Выясняют точное количество пострадавших в результате стихийного бедствия. Поисково-спасательные работы могут быть затруднены из-за сильных дождей.
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