В Норвегии работники МЧС ищут 10 человек, пропавших без вести в результате масштабного оползня. Это случилось еще 30 декабря в городке Аск, недалеко от Осло.

Спасатели уже зашли в "красную зону" обвала, ее считали чрезвычайно опасной. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

Интересно В Норвегии произошел оползень: 10 человек пострадали, 15 – пропали без вести

В этой зоне 31 декабря работали только служебные собаки. Именно они и искали людей под завалами. Сейчас в Норвегию приехали помогать спасатели из Швеции.

Мы исследуем сдвиг внизу, работаем со спасательными командами USAR и полицейскими собаками,

– сказал координатор операции.

Как известно, спасатели ищут тех людей, чьи дома снесло в результате обвала. Подсчитали, что таких жителей 10 и они могут находиться под завалами. Несмотря на то, что прошло уже 2 дня, спасатели не теряют надежды.

Norvège : Un important glissement de terrain s'est produit tôt ce matin dans la municipalité de #Gjerdrum près d'Oslo. Le bilan provisoire est de 10 blessés, 21 disparus et des centaines de personnes évacuées. Des maisons ont été emportées



( via https://t.co/7328SoaHaq) pic.twitter.com/ZMVO7FZ40h — Alexandre (@alex_le_bars) December 30, 2020

Что известно об оползне