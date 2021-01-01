Оползень в Норвегии: спасатели до сих пор не могут найти еще 10 человек
В Норвегии работники МЧС ищут 10 человек, пропавших без вести в результате масштабного оползня. Это случилось еще 30 декабря в городке Аск, недалеко от Осло.
Спасатели уже зашли в "красную зону" обвала, ее считали чрезвычайно опасной. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.
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В этой зоне 31 декабря работали только служебные собаки. Именно они и искали людей под завалами. Сейчас в Норвегию приехали помогать спасатели из Швеции.
Мы исследуем сдвиг внизу, работаем со спасательными командами USAR и полицейскими собаками,
– сказал координатор операции.
Как известно, спасатели ищут тех людей, чьи дома снесло в результате обвала. Подсчитали, что таких жителей 10 и они могут находиться под завалами. Несмотря на то, что прошло уже 2 дня, спасатели не теряют надежды.
Что известно об оползне
- Трагедия произошла утром 30 декабря в городе Аск.
- Длина смещения – 700 метров, а ширина – 300. Грунт поглотил по меньшей мере 14 жилых домов. Этот сдвиг считают одним из крупнейших за последнее время.
- В ночь 30 декабря из опасной зоны эвакуировали более 1 000 жителей.
- На следующий день эвакуировали жителей еще 14 домов. Дело в том, что 46 человек – жители домов – могли пострадать, ведь они заметили подозрительные трещины. Эксперты отметили, что возможен еще один сдвиг.
- Спасателям удалось откопать собаку.
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