Зсув ґрунту у Норвегії: рятувальники досі не можуть знайти ще 10 людей
У Норвегії надзвичайники шукають 10 людей, які зникли безвісти внаслідок масштабного зсуву ґрунту. Це трапилось ще 30 грудня у містечку Аск, неподалік Осло.
Рятувальники вже зайшли у "червону зону" обвалу, її вважали надзвичайно небезпечною. Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.
Цікаво У Норвегії стався зсув ґрунту: 10 людей постраждали, 15 – зникли безвісти
У цій зоні 31 грудня працювали лише службові собаки. Саме вони й шукали людей під завалами. Наразі у Норвегію приїхали допомагати рятувальники зі Швеції.
Ми досліджуємо зсув у нижній частині, працюємо з рятувальними командами USAR та поліцейськими собаками,
– сказав координатор операції.
Як відомо, рятувальники шукають тіх людей, чиї будинки знесло внаслідок обвалу. Підрахували, що таких мешканців є 10 і вони можуть перебувати під завалами. Попри те, що пройшло вже 2 дні, рятувальники не втрачають надії.
Що відомо про зсув ґрунту
- Трагедія трапилась вранці 30 грудня у місті Аск.
- Довжина зсуву – 700 метрів, а ширина – 300. Ґрунт поглинув щонайменше 14 житлових будинків. Цей зсув вважають одним з найбільших за останній час.
- У ніч 30 грудня з небезпечної зони евакуювали понад 1000 жителів.
- Наступного дня евакуювали мешканців ще 14 будинків. Річ у тім, що 46 людей – мешканці будинків – могли постраждати, адже ґрунті помітили підозрілі тріщини. Експерти зазначили, що можливий ще один зсув.
- Рятувальникам вдалося відкопати собаку.
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