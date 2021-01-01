У Норвегії надзвичайники шукають 10 людей, які зникли безвісти внаслідок масштабного зсуву ґрунту. Це трапилось ще 30 грудня у містечку Аск, неподалік Осло.

Рятувальники вже зайшли у "червону зону" обвалу, її вважали надзвичайно небезпечною. Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.

Цікаво У Норвегії стався зсув ґрунту: 10 людей постраждали, 15 – зникли безвісти

У цій зоні 31 грудня працювали лише службові собаки. Саме вони й шукали людей під завалами. Наразі у Норвегію приїхали допомагати рятувальники зі Швеції.

Ми досліджуємо зсув у нижній частині, працюємо з рятувальними командами USAR та поліцейськими собаками,

– сказав координатор операції.

Як відомо, рятувальники шукають тіх людей, чиї будинки знесло внаслідок обвалу. Підрахували, що таких мешканців є 10 і вони можуть перебувати під завалами. Попри те, що пройшло вже 2 дні, рятувальники не втрачають надії.

Norvège : Un important glissement de terrain s'est produit tôt ce matin dans la municipalité de #Gjerdrum près d'Oslo. Le bilan provisoire est de 10 blessés, 21 disparus et des centaines de personnes évacuées. Des maisons ont été emportées



( via https://t.co/7328SoaHaq) pic.twitter.com/ZMVO7FZ40h — Alexandre (@alex_le_bars) December 30, 2020

Що відомо про зсув ґрунту