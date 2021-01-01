В Норвегии нашли тело погибшего в результате оползня: ищут еще 9 человек
Вследствии масштабного оползня в Норвегии бесследно исчезли 10 человек. Спасатели уже третий день разыскивают их под завалами. Удалось найти тело 1 погибшего.
Тело нашли в пятницу, 1 января, в 14:30. Человек погиб именно в "красной зоне" сдвига, сообщает NRK.
Обратите внимание В Норвегии произошел оползень: 10 человек пострадали, 15 – пропали без вести
В полиции пока не уточнили данные о погибшем. Сразу после того, как нашли 1 тело погибшего, поисковую операцию прекратили, ведь уже стемнело.
Возобновят работу 2 января на том же месте. Искать будут еще 9 человек. Спасатели полностью сосредоточены на том, чтобы найти уцелевших людей. Однако и готовы к тому, что количество погибших будет значительно больше.
Правоохранители из согласия родственников уже обнародовали имена 10 пропавших.
Оползень в Норвегии: что известно
- Трагедия произошла 30 декабря недалеко от Осло. Длина оползня – 700 метров.
- Вследствие смещения серьезно пострадали 14 жилых домов. Спасателям пришлось эвакуировать более 1 000 жителей.
- Пострадали и животные. Одну собаку спасателям удалось откопать.
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