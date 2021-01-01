Вследствии масштабного оползня в Норвегии бесследно исчезли 10 человек. Спасатели уже третий день разыскивают их под завалами. Удалось найти тело 1 погибшего.

Тело нашли в пятницу, 1 января, в 14:30. Человек погиб именно в "красной зоне" сдвига, сообщает NRK.

Обратите внимание В Норвегии произошел оползень: 10 человек пострадали, 15 – пропали без вести

В полиции пока не уточнили данные о погибшем. Сразу после того, как нашли 1 тело погибшего, поисковую операцию прекратили, ведь уже стемнело.

Возобновят работу 2 января на том же месте. Искать будут еще 9 человек. Спасатели полностью сосредоточены на том, чтобы найти уцелевших людей. Однако и готовы к тому, что количество погибших будет значительно больше.

Правоохранители из согласия родственников уже обнародовали имена 10 пропавших.

Оползень в Норвегии: что известно