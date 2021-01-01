Внаслідок масштабного зсуву ґрунту у Норвегії безвісти зникли 10 людей. Рятувальники вже третій день розшукують їх під завалами. Наразі вдалося знайти тіло 1 загиблого.

Тіло знайшли у п'ятницю, 1 січня, о 14:30. Людина загинула саме у "червоній зоні" зсуву, повідомляє NRK.

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У поліції наразі не уточнили дані про загиблого. Одразу після того, як знайшли 1 тіло загиблого, пошукову операцію припинили, адже вже стемніло.

Відновлять роботу 2 січня на тому ж місці. Шукатимуть ще 9 людей. Рятувальники повністю зосереджені на тому, аби знайти вцілілих людей. Однак і готові до того, що буде значно більша кількість загиблих.

Правоохоронці за згоди родичів вже оприлюднили імена 10 зниклих.

Зсув ґрунту у Норвегії: що відомо