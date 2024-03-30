По имеющейся информации, произошло это в нескольких населенных пунктах Раховского района. Подробнее о ситуации 29 марта 2024 года рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

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Что известно об оползнев грунта

Как отметил Виктор Микита, разрушения природного характера зафиксировали в Закарпатской области в селах Лазещина, Деловое и поселке Ясиня. Повторный оползень был также в Карпатском биосферном заповеднике вблизи курорта "Драгобрат".

В Закарпатской ОВА также отметили, что разрушениям из-за схода грунтов подверглись лесные дороги и автодорога государственного значения Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов.

Последствия оползня на Закарпатье / Фото Виктора Микиты

Специалисты устанавливают масштабы разрушений. Соответствующие службы работают на местах. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций привлекают необходимую технику и другие ресурсы,

– отметил Микита.

В то же время он рассказал, что нет угрозы жизни и здоровью местных жителей. По его словам, ситуация находится под личным контролем.

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