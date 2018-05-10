Оползень на Закарпатье: что произошло и кто виноват

На Закарпатье утром 10 мая землей засыпало три дома из-за оползня в карьере рядом. Люди начали выпрыгивать из окон, потому что услышали сильный треск.

Пострадавшая Татьяна Глушко не может оправиться от случившегося утром. На ее дом упало несколько тонн земли.

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Женщина рассказала, что она с сыном услышала сильный шум, поэтому они начали бежать через окна.

Мы с маленьким сыном через окно выпрыгивали, сосед помог вылезти. А старший сын был в школе. Муж его за 10 минут до того отвез,

– сказала Татьяна Глушко.

Ее дом повредило лишь частично, а два соседних разрушило до основания. Семья Перестов спаслась чудом, за 20 минут до оползня они вышли из дома. Под завалом осталась одна машина, другую отбросило на 20 метров.

Поврежденные дома в результате оползня на Закарпатье

С аварийного дома хозяева спешно вывозят уцелевшие вещи и перебираются жить к родственникам, ведь существует угроза очередного обвала. Из-за этого не проводят и восстановительные работы.

Пока не будет проведена экспертиза, разбор этого сдвига осуществляться не будет, ведь существует угроза для жизни спасателей. Пока не будет установлено, что там уже безопасно, эти работы никто не будет проводить,

– заявила руководитель пресс-службы ГСЧС Закарпатья Наталья Батыр.

Специалисты на месте сейчас выясняют, как сбить с горы опасный участок почвы, ведь она может в любой момент упасть.

Оползень на Закарпатье

Глава Мукачевской райгосадминистрации Сергей Гайдач отметил, что подсчитывать убытки в селе будут позже, а сейчас нужно предоставлять людям материальную помощь.

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Виновен ли как-то в трагедии карьер, на территории которого могли проводиться земляные работы, выясняют следователи. На предприятии сейчас никого нет. По официальной информации, это недействующий карьер, одновременно местные рассказывают, что в этом карьере активно шли разработки щебня.