Зсув ґрунту на Закарпатті: що сталося і хто винен

На Закарпатті вранці 10 травня землею засипало три будинки через зсув ґрунту у кар'єрі поруч. Люди почали вистрибувати з вікон, бо почули сильний тріск.

Постраждала Тетяна Глушко не може оговтатись від того, що сталось зранку. На її будинок впало декілька тонн землі.

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Жінка розповіла, що вона з сином почула сильний шум, тому вони почали втікати через вікна.

Ми з маленьким сином через вікно випригували, сусід допоміг вилізти. А старший син був в школі. Чоловік його за 10 хвилин до того відвіз,

– сказала Тетяна Глушко.

ЇЇ будинок пошкодило лише частково, а два сусідніх зруйнувало вщент. Родина Перестів врятувалася дивом, за 20 хвилин до зсуву вони вийшли з дому. Під завалом залишилась одна машина, іншу відкинуло на 20 метрів.



Пошкоджено будинки внаслідок зсуву ґрунту на Закарпатті

З аварійного будинку господарі поспіхом вивозять вцілілі речі та перебираються жити до родичів, адже існує загроза чергового обвалу. Через це не проводять і відновлювальні роботи.

Поки не буде проведена експертиза, розбір цього зсуву здійснюватися не буде, адже існує загроза для життя рятувальників. Поки не буде встановлено, що там вже безпечно, ці роботи ніхто не проводитиме,

– заявила керівниця прес-служби ДСНС Закарпаття Наталя Батир.

Спеціалісти на місці нині з'ясовують, як збити з гори небезпечну ділянку ґрунту, адже вона може в будь-який момент впасти.



Зсув ґрунту на Закарпатті

Глава Мукачівської райдержадміністрації Сергій Гайдач зазначив, що підраховувати збитки в селі будуть пізніше, а зараз потрібно надавати людям матеріальну допомогу.

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Чи якось винен у трагедії кар'єр, на території якого могли проводитись земельні роботи, з'ясовують слідчі. На підприємстві наразі нікого немає. За офіційною інформацією, це недіючий кар’єр, водночас місцеві розповідають, що в цьому кар’єрі активно йшли розробки щебню.