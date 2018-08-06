Оползни и наводнения в Непале: погибли дети

4 и 5 августа в Непале произошла серия оползней, в результате чего погибли одна женщина и по меньшей мере семеро детей. Власти страны подчеркивает, что опасность не миновала и риск новых оползней, а также наводнений из-за сильных ливней, довольно большой.

Об этом сообщило информагентство Reuters.

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Жертвами стихийного бедствия стали дети в возрасте от трех до одиннадцати лет.



Последствия оползня в Непале

В сезон муссонов горный Непал с июня по сентябрь страдает от стихийных бедствий, особенно оползней и наводнений.

Напомним, что землетрясение в Непале весной 2015 года повлекло гибель девяти тысяч человек. А в целом, в ХХІ веке произошло 14 землетрясений, которые уносили жизни более тысячи человек каждый.