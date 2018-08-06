16:04
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Зсуви ґрунту та повені у Непалі: загинули діти

88 Читать новость на русском
Зсуви ґрунту та повені у Непалі: загинули діти
Зсуви ґрунту та повені у Непалі: загинули діти / Фото з відкритих джерел

4 та 5 серпня у Непалі відбулась серія зсувів ґрунту, у результаті чого загинули одна жінка та щонайменше семеро дітей. Влада країни наголошує, що небезпека не минула і ризик нових зсувів, а також повеней через сильні зливи, доволі великий.

Про це повідомило інформагентство Reuters.

Читайте також: Вогонь, вода, земля і спека: стихійні лиха нестримно шматують планету

Жертвами стихійного лиха стали діти віком від трьох до одинадцяти років.

Непал
Наслідки зсуву ґрунту у Непалі

У сезон мусонів гірський Непал з червня по вересень потерпає від стихійних лих, особливо зсувів та повеней.

Нагадаємо, що землетрус в Непалі навесні 2015 року спричинив загибель дев'яти тисяч людей. А загалом у ХХІ столітті відбулось 14 землетрусів, які забирали життя понад тисячі осіб кожен.

Теги: Стихійні лиха Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
У мережі шаленої популярності набуло фото обіймів данської поліцейської та мусульманки
 4 серпня , 23:28
Підсумок тижня: "Газпром" наступає
9 листопада 2013 , 20:15
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук