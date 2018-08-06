Зсуви ґрунту та повені у Непалі: загинули діти

4 та 5 серпня у Непалі відбулась серія зсувів ґрунту, у результаті чого загинули одна жінка та щонайменше семеро дітей. Влада країни наголошує, що небезпека не минула і ризик нових зсувів, а також повеней через сильні зливи, доволі великий.

Про це повідомило інформагентство Reuters.

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Жертвами стихійного лиха стали діти віком від трьох до одинадцяти років.



Наслідки зсуву ґрунту у Непалі

У сезон мусонів гірський Непал з червня по вересень потерпає від стихійних лих, особливо зсувів та повеней.

Нагадаємо, що землетрус в Непалі навесні 2015 року спричинив загибель дев'яти тисяч людей. А загалом у ХХІ столітті відбулось 14 землетрусів, які забирали життя понад тисячі осіб кожен.