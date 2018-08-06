Вогонь, вода, земля і спека: стихійні лиха нестримно шматують планету

Серпень 2018 щойно розпочався, а негода в різних кутках планети вже встигла наробити чимало лиха. Поки в Океанії та Азії люди страждають від землетрусів та повеней, на американському континенті життя забирають масштабні лісові пожежі, а у Європі негода випробовує людей неймовірною спекою.

6 серпня щонайменше 142 людини стали жертвами потужного землетрусу в Індонезії, і кількість жертв невпинно зростає. Сотні людей поранено, та точну кількість постраждалих місцева влада поки підрахувати не може.

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Стихія сколихнула острів Ломбок напередодні, 5 серпня. Магнітуда підземних поштовхів сягала семи балів. Найбільше землетрус вдарив по місту Матарам, але поштовхи також були відчутні і на сусідньому острові Балі – загиблі є і там. Стихія зруйнувала багато будинків, тисячі людей змушені жити просто неба у наметах.



Землетрус у Індонезії

Європейський континент страждає від аномальної спеки. В Іспанії троє людей загинули від теплового удару. В південному регіоні країни температура досягла 44 градусів за Цельсієм, до того ж почались лісові пожежі. Вогонь спалахнув у прикордонних з Португалією і Францією регіонах, а також в Каталонії. А от в Португалії температурні стовпчики сягнули 46 градусів. У Франції ж через аномальну спеку закрили чотири ядерні реактори, щоб уникнути надмірного нагріву. Тим часом в Нідерландах через високі температури плавиться асфальт, тому влада закрила кілька доріг.

Спека у Європі викликана припливом гарячого повітря з Африки, яке також принесло пил з пустелі Сахара.



Пожежі у Каліфорнії

Сонце стало причиною масштабних лісових пожеж у Каліфорнії. Вогонь не вщухає, він охопив рекордну територію і забрав уже сім життів. Майже 40 тисяч людей довелося евакуювати. Загалом за останній тиждень пожежі в Каліфорнії охопили понад 117 тисяч гектарів – а це вдвічі більше, ніж у середньому за останні п'ять років. Пожежі знищили вже півтисячі будинків, і, попри всі зусилля рятувальників, вогонь продовжує поширюватись. Ситуацію погіршують і сильні вітри. Президент Дональд Трамп запровадив у штаті надзвичайний стан.

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Поки Європа та Північна Америка страждають від вогню, Таїланд, навпаки, потерпає від води. Там через сильні дощі постраждали понад 70 тисяч людей. Повінь затопила дев'ять провінцій. У північно-східній частині країни з берегів вийшла річка, яка затопила площу в десятки тисяч гектарів. Постраждали дуже багато господарських угідь, знищено урожай.

Прогнози синоптиків у всьому світі поки не надто оптимістичні.