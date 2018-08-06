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Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 82 осіб (фото)

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Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 82 осіб
Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 82 осіб / Фото з соціальних мереж

За останніми даними, 5 серпня внаслідок землетрусу в Індонезії на острові Ломбок загинули 82 людини, сотні людей постраждали. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі.

Про це повідомили працівники Національного агентства зі зменшення наслідків катастроф, передає Reuters.

24 канал раніше повідомляв про 39 загиблих і десятки поранених у результаті землетрусу на індонезійському острові Ломбок.

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Землетрус, що трапився через тиждень після сильних підземних поштовхів на острові Ломбок, викликав також невелике цунамі заввишки 13 сантиметрів.

Зазначимо, що на острові Ломбок та Балі, розташованому за 100 кілометрів на захід, пошкоджено багато будівель. Також є пошкодження в аеропорту Балі.

Епіцентр землетрусу був зафіксований за 18 кілометрів на північний схід від Ломбока на 15-кілометровій глибині. Поштовхи відчувалися і на острові Ява.

 

Теги: Жертви Індонезія Землетрус Стихійні лиха Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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