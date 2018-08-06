Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 82 осіб (фото)

За останніми даними, 5 серпня внаслідок землетрусу в Індонезії на острові Ломбок загинули 82 людини, сотні людей постраждали. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі.

Про це повідомили працівники Національного агентства зі зменшення наслідків катастроф, передає Reuters.

24 канал раніше повідомляв про 39 загиблих і десятки поранених у результаті землетрусу на індонезійському острові Ломбок.

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Землетрус, що трапився через тиждень після сильних підземних поштовхів на острові Ломбок, викликав також невелике цунамі заввишки 13 сантиметрів.

Зазначимо, що на острові Ломбок та Балі, розташованому за 100 кілометрів на захід, пошкоджено багато будівель. Також є пошкодження в аеропорту Балі.

Епіцентр землетрусу був зафіксований за 18 кілометрів на північний схід від Ломбока на 15-кілометровій глибині. Поштовхи відчувалися і на острові Ява.

A powerful earthquake kills at least 82 people on the Indonesian island of Lombok, as strong aftershocks spark new terror only a week after another deadly quake https://t.co/OH6SMCgSbM pic.twitter.com/Mu8rdn3KK4 — AFP news agency (@AFP) 6 августа 2018 г.

Injured of the earthquake in Lombok treated outside. Hospitals severely damaged #earthquakelombok pic.twitter.com/KQopaTzwgx — Step Vaessen (@stepvaessen) 6 августа 2018 г.