Землетрясение в Индонезии: число погибших возросло до 82 человек (фото)

По последним данным, 5 августа в результате землетрясения в Индонезии на острове Ломбок погибли 82 человека, сотни людей пострадали. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве.

Об этом сообщили работники Национального агентства по уменьшению последствий катастроф, передает Reuters.

24 канал ранее сообщал про 39 погибших и десятки раненых в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок.

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Землетрясение, которое случилось через неделю после сильных подземных толчков на острове Ломбок, вызвал также небольшые волны высотой 13 сантиметров.

Отметим, что на острове Ломбок и Бали, расположенном в 100 километрах на запад, повреждены многие здания. Также есть повреждения в аэропорту Бали.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 18 километрах к северо-востоку от Ломбока на 15-километровой глубине. Толчки ощущались и на острове Ява.

A powerful earthquake kills at least 82 people on the Indonesian island of Lombok, as strong aftershocks spark new terror only a week after another deadly quake https://t.co/OH6SMCgSbM pic.twitter.com/Mu8rdn3KK4 — AFP news agency (@AFP) 6 августа 2018 г.

Injured of the earthquake in Lombok treated outside. Hospitals severely damaged #earthquakelombok pic.twitter.com/KQopaTzwgx — Step Vaessen (@stepvaessen) 6 августа 2018 г.