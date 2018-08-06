Землетрясение в Индонезии: число погибших возросло до 82 человек (фото)
По последним данным, 5 августа в результате землетрясения в Индонезии на острове Ломбок погибли 82 человека, сотни людей пострадали. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве.
Об этом сообщили работники Национального агентства по уменьшению последствий катастроф, передает Reuters.
24 канал ранее сообщал про 39 погибших и десятки раненых в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок.
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Землетрясение, которое случилось через неделю после сильных подземных толчков на острове Ломбок, вызвал также небольшые волны высотой 13 сантиметров.
Отметим, что на острове Ломбок и Бали, расположенном в 100 километрах на запад, повреждены многие здания. Также есть повреждения в аэропорту Бали.
Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 18 километрах к северо-востоку от Ломбока на 15-километровой глубине. Толчки ощущались и на острове Ява.
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