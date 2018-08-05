По меньшей мере 39 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии

В ходе сильных толчков магнитудой 7 на островах Ломбок и Бали в Индонезии погибли 39 человек.

Об этом сообщает служба Sky News.

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Среди погибших есть 72-летний мужчина и 1-летний ребенок. Представитель поисковых и спасательных служб Агус Гендра Санжайя рассказал, что в результате землетрясения пострадали десятки людей. Также стихия нанесла немало повреждений жилым секторам.

В результате землетрясения пострадали десятки людей

Сутопо Пурво Нугрохо, пресс-секретарь агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий в Индонезии, заявил, что власти считают, что земные толчки могут вызвать цунами, которое может нанести ущерб городу Матарам, на западном побережье Ломбока.

Правительство Индонезии считает, что земные толчки могут спровоцировать цунами

Напомним, что ранее правительство Индонезии сообщило населению об угрозе цунами.