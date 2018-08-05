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По меньшей мере 39 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии

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Землетрясение в Индонезии унесло жизни по меньшей мере 39 человек
Землетрясение в Индонезии унесло жизни по меньшей мере 39 человек / Фото из открытых источников

В ходе сильных толчков магнитудой 7 на островах Ломбок и Бали в Индонезии погибли 39 человек.

Об этом сообщает служба Sky News.

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Среди погибших есть 72-летний мужчина и 1-летний ребенок. Представитель поисковых и спасательных служб Агус Гендра Санжайя рассказал, что в результате землетрясения пострадали десятки людей. Также стихия нанесла немало повреждений жилым секторам.

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В результате землетрясения пострадали десятки людей

Сутопо Пурво Нугрохо, пресс-секретарь агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий в Индонезии, заявил, что власти считают, что земные толчки могут вызвать цунами, которое может нанести ущерб городу Матарам, на западном побережье Ломбока.

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Правительство Индонезии считает, что земные толчки могут спровоцировать цунами

Напомним, что ранее правительство Индонезии сообщило населению об угрозе цунами.

Теги: Жертвы Землетрясение Индонезия
Источник: 24 Канал
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