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Щонайменше 39 людей загинули внаслідок землетрусу в Індонезії

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Землетрус в Індонезії забрав життя щонайменше 39 людей
Землетрус в Індонезії забрав життя щонайменше 39 людей / Фото з відкритих джерел

В ході сильних поштовхів магнітудою 7 на островах Ломбок та Балі в Індонезії загинуло 39 осіб.

Про це повідомляє служба Sky News.

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Серед загиблих є 72-річний чоловік та 1-річна дитина. Представник пошукових та рятувальних служб Аґус Гендра Санжайя розповів, що внаслідок землетрусу постраждали десятки людей. Також стихія завдала чималих пошкоджень житловим секторам.

землетрус, індонезія, жертви
Внаслідок землетрусу постраждали десятки людей

Сутопо Пурво Нугрохо, прес-секретар агентства з ліквідації наслідків стихійних лих в Індонезії, заявив, що влада вважає, що земні поштовхи можуть викликати цунамі, яке може завдати шкоди місту Матарам, на західному узбережжі Ломбока.

індонезія, землетрус, жертви
Уряд Індонезії вважає, що земні поштовхи можуть спровокувати цунамі

Нагадаємо, що раніше уряд Індонезії повідомив населення про загрозу цунамі.

Теги: Індонезія Землетрус Жертви
Джерело: 24 Канал
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