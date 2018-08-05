Щонайменше 39 людей загинули внаслідок землетрусу в Індонезії

В ході сильних поштовхів магнітудою 7 на островах Ломбок та Балі в Індонезії загинуло 39 осіб.

Про це повідомляє служба Sky News.

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Серед загиблих є 72-річний чоловік та 1-річна дитина. Представник пошукових та рятувальних служб Аґус Гендра Санжайя розповів, що внаслідок землетрусу постраждали десятки людей. Також стихія завдала чималих пошкоджень житловим секторам.



Внаслідок землетрусу постраждали десятки людей

Сутопо Пурво Нугрохо, прес-секретар агентства з ліквідації наслідків стихійних лих в Індонезії, заявив, що влада вважає, що земні поштовхи можуть викликати цунамі, яке може завдати шкоди місту Матарам, на західному узбережжі Ломбока.



Уряд Індонезії вважає, що земні поштовхи можуть спровокувати цунамі

Нагадаємо, що раніше уряд Індонезії повідомив населення про загрозу цунамі.