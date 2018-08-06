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ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Огонь, вода, земля и жара: стихийные бедствия стремительно разрывают планету

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Август 2018 только начался, а непогода в разных уголках планеты уже успела наделать немало бед. Пока в Океании и Азии люди страдают от землетрясений и наводнений, на американском континенте жизнь забирают масштабные лесные пожары, а в Европе непогода испытывает людей невероятной жарой.

6 августа по меньшей мере 142 человека стали жертвами мощного землетрясения в Индонезии, и количество жертв неуклонно растет. Сотни людей ранены, точное количество пострадавших местные власти пока подсчитать не могут.

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Стихия всколыхнула остров Ломбок накануне, 5 августа. Магнитуда подземных толчков достигала семи баллов. Больше всего землетрясение ударил по городу Матарам, но толчки также были ощутимы и на соседнем острове Бали – погибшие есть и там. Стихия разрушила множество домов, тысячи людей вынуждены жить под открытым небом в палатках.


Землетрясение в Индонезии

Европейский континент страдает от аномальной жары. В Испании трое человек погибли от теплового удара. В южном регионе страны температура достигла 44 градусов по Цельсию, к тому же начались лесные пожары. Огонь вспыхнул в пограничных с Португалией и Францией регионах, а также в Каталонии. А вот в Португалии температурные столбики достигли 46 градусов. Во Франции же из-за аномальной жары закрыли четыре ядерных реактора, чтобы избежать чрезмерного нагрева. Тем временем в Нидерландах из-за высокой температуры плавится асфальт, поэтому власти закрыли несколько дорог.

Жара в Европе вызвана притоком горячего воздуха из Африки, который также принес пыль из пустыни Сахара.


Пожары в Калифорнии

Солнце стало причиной масштабных лесных пожаров в Калифорнии. Огонь не утихает, он охватил рекордную территорию и забрал уже семь жизней. Почти 40 тысяч человек пришлось эвакуировать. В целом за последнюю неделю пожары в Калифорнии охватили свыше 117 тысяч гектаров – а это вдвое больше, чем в среднем за последние пять лет. Пожары уничтожили уже полтысячи домов, и, несмотря на все усилия спасателей, огонь продолжает распространяться. Ситуацию усугубляют и сильные ветры. Президент Дональд Трамп ввел в штате чрезвычайное положение.

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Пока Европа и Северная Америка страдают от огня, Таиланд, наоборот, страдает от воды. Там из-за сильных дождей пострадали свыше 70 тысяч человек. Наводнение затопило девять провинций. В северо-восточной части страны из берегов вышла река, которая затопила площадь в десятки тысяч гектаров. Пострадали очень много хозяйственных угодий, уничтожен урожай.

Прогнозы синоптиков во всем мире пока не слишком оптимистичны.

Теги: Стихийный бедствия Новости США Нидерланды Новости Франции Португалия Индонезия Европа Землетрясение Пожар Таиланд
Источник: 24 канал
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