В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за массовых пожаров
Пожары в Калифорнии продолжаются в течение нескольких дней. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение предоставить Калифорнии федеральную помощь в связи с пожарами.
Об этом сообщает DW.
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Недавно губернатор штата Калифорния Джерри Браун обратился к президенту США Дональда Трампа с заявлением о том, что возможностей власти штата недостаточно для эффективной борьбы с пожарами.
Дональд Трамп объявил в Калифорнии чрезвычайное положение. Лишь накануне пожары унесли жизни семи человек.
Напомним, что на севере Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки, продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь выжег значительно большую площадь, чем когда-либо ранее.
Источник: 24 Канал
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