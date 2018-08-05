У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан через масові пожежі

Пожежі у Каліфорнії тривають протягом кількох днів. Президент США Дональд Трамп віддав розпорядження надати Каліфорнії федеральну допомогу у зв'язку з пожежами.

Про це повідомляє DW.

Читайте також: Під Полтавою вже другу добу горить сміттєзвалище: рятувальники ліквідовують пожежу

Нещодавно губернатор штату Каліфорнія Джері Браун звернувся до президента США Дональда Трампа з заявою про те, що можливостей влади штату недостатньо для ефективної боротьби з пожежами.

Дональд Трамп оголосив у Каліфорнії надзвичайний стан. Лише напередодні пожежі забрали життя семи людей.

Нагадаємо, що на півночі Каліфорнії, у Сполучених Штатах Америки, тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь випалив значно більшу площу, ніж будь-коли раніше.