У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан через масові пожежі
Пожежі у Каліфорнії тривають протягом кількох днів. Президент США Дональд Трамп віддав розпорядження надати Каліфорнії федеральну допомогу у зв'язку з пожежами.
Про це повідомляє DW.
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Нещодавно губернатор штату Каліфорнія Джері Браун звернувся до президента США Дональда Трампа з заявою про те, що можливостей влади штату недостатньо для ефективної боротьби з пожежами.
Дональд Трамп оголосив у Каліфорнії надзвичайний стан. Лише напередодні пожежі забрали життя семи людей.
Нагадаємо, що на півночі Каліфорнії, у Сполучених Штатах Америки, тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь випалив значно більшу площу, ніж будь-коли раніше.
Джерело: 24 Канал
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