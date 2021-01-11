Оппозиция попыталась сорвать визит Пашиняна в Москву: чем все закончилось – видео
Сторонники оппозиции утром 11 января попытались помешать премьер-министру Армении Николу Пашиняну вылететь на переговоры в Москву. В результате сотрудники полиции задержали нескольких активистов.
Визит Пашиняна в Россию попытались сорвать
Несколько десятков оппозиционеров утром 11 января перекрыли дорогу к ереванскому аэропорту. Об этом сообщает Интерфакс.
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Они пытались помешать проезду кортежа Никола Пашиняна.
Сотрудники полиции и Службы нацбезопасности применили силу, чтобы прекратить антиправительственную акцию. Нескольких сторонников оппозиции задержали.
Оппозиционеры пытались сорвать визит Пашиняна в Москву: смотрите видео
Что известно о встрече Пашиняна и Алиева в Москве
- Пашинян 11 января совершит визит в Москву. Там при посредничестве Владимира Путина состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна.
- Эта встреча будет первой после прекращения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, который длился с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.
Что обсудят на переговорах
- реализацию заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября;
- дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем.
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