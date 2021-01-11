Сторонники оппозиции утром 11 января попытались помешать премьер-министру Армении Николу Пашиняну вылететь на переговоры в Москву. В результате сотрудники полиции задержали нескольких активистов.

Визит Пашиняна в Россию попытались сорвать

Несколько десятков оппозиционеров утром 11 января перекрыли дорогу к ереванскому аэропорту. Об этом сообщает Интерфакс.

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Они пытались помешать проезду кортежа Никола Пашиняна.

Сотрудники полиции и Службы нацбезопасности применили силу, чтобы прекратить антиправительственную акцию. Нескольких сторонников оппозиции задержали.

Оппозиционеры пытались сорвать визит Пашиняна в Москву: смотрите видео

Что известно о встрече Пашиняна и Алиева в Москве

Пашинян 11 января совершит визит в Москву. Там при посредничестве Владимира Путина состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна.

Эта встреча будет первой после прекращения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, который длился с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.

Что обсудят на переговорах

реализацию заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября;

дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем.

Важно! Подписанное соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе армяне восприняли как акт полной капитуляции. В стране вспыхнули протесты, люди требовали отставки Пашиняна. Больше о ситуации в Армении – по ссылке.