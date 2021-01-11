Опозиція спробувала зірвати візит Пашиняна в Москву: чим все закінчилося – відео
Прихильники опозиції вранці 11 січня спробували перешкодити прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашіняну вилетіти на перемовини в Москву. У результаті співробітники поліції затримали кількох активістів.
Візит Пашиняна до Росії спробували зірвати
Кілька десятків опозиціонерів вранці 11 січня перекрили дорогу до єреванського аеропорту. Про це повідомляє Интерфакс.
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Вони намагалися перешкодити проїзду кортежу Нікола Пашіняна.
Співробітники поліції й Служби нацбезпеки застосували силу, аби припинити антиурядову акцію. Кількох прихильників опозиції затримали.
Опозиціонери намагалися зірвати візит Пашиняна у Москву: дивіться відео
Що відомо про зустріч Пашиняна та Алієва в Москві
- Пашинян 11 січня здійснить візит у Москву. Там за посередництва Володимира Путіна відбудеться зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва і Пашиняна.
- Ця зустріч буде першою після припинення збройного конфлікту в Нагірному Карабасі, що тривав з 27 вересня по 9 листопада 2020 року.
Що обговорять на переговорах
- реалізацію заяви лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії щодо Нагірного Карабаху від 9 листопада;
- подальші кроки щодо вирішення наявних в регіоні проблем.
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