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      "Оппозиционный блок" заявил о народном импичмент Порошенко

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / uaport.net

      Громкий скандал, связанный с причастностью ближайшего окружения президента Петра Порошенко к созданию преступных схем вокруг государственного концерна "Укроборонпром", раскрывает ужасную картину деградации нынешнего украинского режима, коррупции в высших эшелонах власти, цинизма украинских политиков, которые зарабатывают на войне и ведут торговлю с государством, которое они называют агрессором.

      Об этом говорится в заявлении фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде, которая опубликована на странице фракции в Facebook.

      В документе отмечается, что в стране, где количество структур, борющихся с коррупцией, превысило все мыслимые пределы, правду о цинизме и жадности нынешней власти, которая называет себя "демократической" и "европейской", смогли сказать только журналисты.

      "В такой ситуации возникает вопрос о профессионализме и самостоятельности антикоррупционных органов и их руководства. Расследование или замалчивание коррупционных преступлений в "Укроборонпроме" станет показателем того, на чьей стороне работает антикоррупционная вертикаль».

      Исходя из вышесказанного, фракция считает необходимым провести тщательное расследование фактов коррупции в "Укроборонпроме", дать обществу ответы на поставленные в журналистском расследовании вопросы и привлечь к ответственности виновных.

      "Фракция "Оппозиционный блок" настаивает на создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для расследования данного громкого скандала. В состав ВСК "Оппозиционный блок" делегирует заместителя председателя фракции народного депутата Александра Вилкула", – говорится в заявлении.

      Однако, независимо от результатов расследования, для депутатов очевидно, что данная ситуация является приговором нынешнему режиму, и он должен понести политическую ответственность. "Слабо веря в свободу действующего парламента, в котором господствуют круговая порука и сговор большинства депутатов с президентом, и в способность коалиции начать процедуру досрочного прекращения полномочий президента путем импичмента, мы считаем, что именно народ, как источник власти и носитель суверенитета, должен 31 марта объявить народный импичмент президенту, отказав ему в продолжении его мандата".

      Фракция партии "Оппозиционного блока" призывает все здоровые силы общества объединиться ради этой цели. "Только таким образом мы сможем добиться справедливости".

      blog_ava
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      Теги: Петр Порошенко Коррупция Новости политики Оппозиционный блок
      Источник: 24 Канал
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