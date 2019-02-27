"Опозиційний блок" заявив про народний імпічмент Порошенку

Гучний скандал, пов'язаний з причетністю найближчого оточення президента Петра Порошенка до створення злочинних схем навколо державного концерну "Укроборонпром", розкриває жахливу картину деградації нинішнього українського режиму, корупції у вищих ешелонах влади, цинізму українських політиків, які заробляють на війні і ведуть торгівлю з державою, яку вони називають агресором.

Про це говориться в заяві фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді, яка опублікована на сторінці фракції в Facebook.

У документі наголошується, що в країні, де кількість структур, що борються з корупцією, перевищило всі мислимі межі, правду про цинізм і жадібність нинішньої влади, що називає себе "демократичною" і "європейської", змогли сказати тільки журналісти.

"У такій ситуації виникає питання про професіоналізм і самостійність антикорупційних органів та їх керівництва. Розслідування або замовчування корупційних злочинів в "Укроборонпромі" стане показником того, на чиєму боці працює антикорупційна вертикаль".

Виходячи з вищесказаного, фракція вважає за необхідне провести ретельне розслідування фактів корупції в "Укроборонпромі", дати суспільству відповіді на поставлені в журналістському розслідуванні питання і притягнути до відповідальності винних.

"Фракція "Опозиційний блок" наполягає на створенні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування даного гучного скандалу. До складу ТСК "Опозиційний блок" делегує заступника голови фракції народного депутата Олександра Вілкула", – йдеться в заяві.

Однак, незалежно від результатів розслідування, для депутатів очевидно, що дана ситуація є вироком нинішньому режиму, і він повинен понести політичну відповідальність. "Слабо вірячи в політичну волю чинного парламенту, в якому панують кругова порука і змова більшості депутатів з президентом, і в здатність коаліції почати процедуру дострокового припинення повноважень президента шляхом імпічменту, ми вважаємо, що саме народ як джерело влади і носій суверенітету повинен 31 березня оголосити народний імпічмент президенту, відмовивши йому в продовженні його мандата".

Фракція партії "Опозиційного блоку" закликає всі здорові сили суспільства об'єднатися заради цієї мети. "Тільки таким чином ми зможемо добитися справедливості".