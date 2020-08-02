Знали ли вы, что гороскоп можно писать не только для людей или под какие-то события? Их применяют даже для целых государств. В конце 2019 года планеты говорили, что 2020 год обещает стать очень важным для Украины. Об этом свидетельствовал Юпитер. О коронавирусном локдауне астрологи, похоже, не догадывались.

Астрология или звездосогляданье – учение, а не наука, которое признает непосредственную связь между расположением, движением небесных тел и судьбой человека – об этом сообщили в программе "Осторожно, миф" на 24 канале.

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Почему люди верят в гороскопы

"Людям, наверное, свойственно хотеть увидеть "свет в конце тоннеля". Они хотят понять, чем закончится какая-то проблема. Им обязательно нужна перспектива. Если они будут зациклены только на настоящем, у них, наверное, не будет никакого стимула терпеть происходящее. Это как надежда на лучшее", – сообщила астролог Людмила Халанская.

80-90% людей хотят знать свое будущее. Голова так устроена, что она знает прошлое и помнит его. Может вспомнить какие-то картинки, оживить их в воображении. Также может чувствовать настоящее, но не может знать будущее. Как-то примерно можно его планировать, но точно знать не может. А хочется же,

– рассказал психотерапевт и психолог Алексей Шевцов.

По мнению кинорежиссера, продюсера и сценариста Любомира Левицкого, не надо отдаваться полностью гороскопам. Однако считает, что мы частичка космоса. Даже если взять мозг, где нейроны очень напоминают звезды в небе.

Нейроны в мозге / Фото techno.bigmir.net

Персональный астролог

Астролог Людмила Халанская отметила, что звезды и политики пользуются услугами астрологов. Это люди, у которых судьба очень подвижная, мобильная и зависит от удачи. А в шоу-бизнесе удача играет большую роль. Они все ловят этот момент удачи и в неблагоприятные периоды пытаются ничего не делать, чтобы не навредить себе.

Я знаю актеров, которые обращаются к астрологам. Даже высчитывают в какие дни как себя нужно вести, где не нужно опаздывать, где вести себя активно, где не упустить шанс. Все это они черпают именно у астрологов,

– вспомнил Любомир Левицкий.

"Вера в гороскопы, если более узко, основанная на мистическом мышлении человека. Потому что далеко не каждый человек верит в гороскопы", – отметил Алексей Шевцов.

Звезды пользуются услугами астролога / Фото LiveJournal

Людмила Халанская объяснила, что астрология только предлагает, описывает, определяет какие-то варианты реализации. А от человека уже зависит как он воспользуется этими аспектами.

Гороскоп на день по знакам зодиака

Любомир Левицкий рассказал, что, по его мнению, коммерческие гороскопы придумываются другими людьми. Хотя действительно бывают случаи, когда прочитаем гороскоп, а потом вечером вспоминаем, что все так и произошло. В таком случае надо отдать должное плацебо – чувству, которое настроили. Возможно, это так и работает.

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"Гороскопы составляют на основе общих фраз, которые подойдут к жизни абсолютно любого человека. "Вы достаточно спокойный человек, но иногда вы нервничаете". Да, если человек спокоен, то действительно он иногда нервничает. Там же не написано, что вы нервный человек, но иногда бываете спокойным – это не правдиво", – пояснил Алексей Шевцов.

О самих знаках зодиака – смотрите в видео.