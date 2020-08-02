Чи знали ви, що гороскоп можна писати не лише для людей чи під якісь події? Їх застосовують, навіть для цілих держав. Наприкінці 2019 року планети казали, що 2020 рік обіцяє стати дуже важливим для України. Про це свідчив Юпітер. Про коронавірусний локдаун астрологи схоже не здогадувалися.

Астрологія або звіздарство – учення, а не наука, що визнає безпосередній зв’язок між розташуванням, рухом небесних тіл та долею людини – про це повідомили в програмі "Обережно, міф" на 24 каналі.

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Чому люди вірять у гороскопи

"Людям, напевно, властиво хотіти побачити "світло в кінці тунелю". Вони хочуть зрозуміти, чим закінчиться якась проблема. Їм обов’язково потрібна перспектива. Якщо вони будуть зациклені тільки на сьогоденні, у них, напевно, не буде ніякого стимулу терпіти те, що відбувається. Це, як надія на краще", – повідомила астролог Людмила Халанська.

80-90% людей хочуть знати своє майбутнє. Голова так влаштована, що вона знає майбутнє і пам’ятає його. Може згадати якісь картинки, оживити їх в уяві. Також може відчувати теперішнє, але не може знати майбутнє. Якось приблизно можна його планувати, але точно знати не може. А хочеться ж,

– розповів психотерапевт та психолог Олексій Шевцов.

На думку кінорежисера, продюсера та сценариста Любомира Левицького, не треба віддаватися повністю гороскопам. Проте вважає, що ми частинка космосу. Навіть, якщо взяти мозок, де нейрони дуже нагадують зірки в небі.



Нейрони в мозку / Фото techno.bigmir.net​

Персональний астролог

Астролог Людмила Халанська зазначила, що зірки та політики користуються послугами астрологів. Це люди, в яких доля дуже рухлива, мобільна й залежить від удачі. А у шоу-бізнесі удача відіграє велику роль. Вони всі ловлять цей момент удачі та в неблагоприємні періоди намагаються нічого не робити, щоб не нашкодити собі.

Я знаю акторів, які звертаються до астрологів. Навіть вираховують в які дні, як себе потрібно вести, де не потрібно запізнюватися, де поводити себе активно, де не проґавити шанс. Усе це вони черпають саме у астрологів,

– пригадав Любомир Левицький.

"Віра в гороскопи, якщо більш вузько, основана на містичному мисленні людини. Тому що далеко не кожна людина вірить у гороскопи", – зазначив Олексій Шевцов.



Зірки користуються послугами астролога / Фото LiveJournal​

Людмила Халанська пояснила, що астрологія тільки пропонує, описує, визначає якісь варіанти реалізації. А від людини вже залежить як саме вона скористається цими аспектами.

Гороскоп на день по знаках зодіаку

Любомир Левицький розповів, що, на його думку, комерційні гороскопи вигадуються іншими людьми. Хоча дійсно трапляються випадки, коли прочитаємо гороскоп, а потім ввечері пригадуємо, що все так і сталося. В такому випадку треба віддати належне плацебо – відчуттю, яке налаштували. Можливо, це так і працює.

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"Гороскопи складають на основі загальних фраз, які підійдуть до життя абсолютно будь-якої людини. "Ви достатньо спокійна людина, але деколи ви нервуєте". Так, якщо людина спокійна, то дійсно вона інколи нервує. Там ж не написано, що ви нервова людина, але деколи буваєте спокійним – це не правдиво", – пояснив Олексій Шевцов.

Про самі знаки зодіаку – дивіться у відео.