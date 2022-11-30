Позитивное отношение украинцев ко всем названным в опросе реформ преобладает над негативным. К числу наиболее важных реформ, по мнению украинцев, относятся цифровизация государственных услуг, реформа армии, децентрализация, медреформа и создание антикоррупционных органов.

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Социологическое агентство InfoSapiens по заказу "Вокс Украина" при поддержке Международного фонда "Возрождение" и Посольства Швеции в Украине провело всеукраинский онлайн-опрос общественного мнения по восприятию реформ украинцами.

Какие из уже сделанных или начатых реформ важны по мнению украинцев

Больше украинцам понравилась реформа армии . Так, реформу армии очень важной признают более двух третей опрошенных (68,4%), скорее важной – 18,1%, тогда как совсем не важна эта реформа только для 2,7% респондентов.

. Так, реформу армии очень важной признают более двух третей опрошенных (68,4%), скорее важной – 18,1%, тогда как совсем не важна эта реформа только для 2,7% респондентов. Цифровизация государственных услуг очень важна для 61,5% опрошенных и скорее важна – для четверти опрошенных (26%), а совсем неважной – только для 1,8%.

очень важна для 61,5% опрошенных и скорее важна – для четверти опрошенных (26%), а совсем неважной – только для 1,8%. Децентрализация очень важна или скорее важна для 81% украинцев, а медреформа – для 80%.

очень важна или скорее важна для 81% украинцев, а – для 80%. Создание антикоррупционных органов очень важным назвали более половины опрошенных (54,8%), скорее важным – около четверти (24,3%), а совсем неважным – 3,8%.

Какие реформы украинцы назвали менее важными

Среди наименее важных и о которых не слышали, украинцы назвали судебную реформу, внедрение рынка земли и малую приватизацию. В частности, судебная реформа очень важна или скорее важна для каждого третьего респондента (30,4% и 32,5% соответственно), тогда как совсем неважной ее считают 13% опрошенных, а скорее неважной – 13,9%.

Земельная реформа очень важна и скорее важна считает 26% и 39,7% опрошенных соответственно, а совсем неважной и скорее неважной – 11,6% и 15,1% соответственно. В то же время малая приватизация очень важна для 21% украинцев, скорее важна для 38% украинцев, скорее или совсем не важна для 24% украинцев.

Какие реформы хотели бы видеть украинцы

На первом месте реформ, которые хотели бы видеть украинцы, это дальнейшее повышение обороноспособности. На втором – реформа здравоохранения. Наименее же важным, по мнению участников опроса, является продолжение реформирования экологической (0,4%), банковской (0,4%) и энергетической (0,3%) сфер.

Что больше всего ценят украинцы