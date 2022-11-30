Позитивне ставлення українців до усіх названих в опитуванні реформ переважає над негативним. До найбільш важливих реформ, на думку українців, належать цифровізація державних послуг, реформа армії, децентралізація, медреформа та створення антикорупційних органів.

До теми Понад 90% українців готові жити із відключеннями світла 2-3 роки заради перемоги, – Зеленська

Соціологічна агенція InfoSapiens на замовлення "Вокс Україна" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та Посольства Швеції в Україні провела всеукраїнське онлайн-опитування громадської думки щодо сприйняття реформ українцями.

Які з уже зроблених чи розпочатих реформ є важливими на думку українців

Найбільше українцям сподобалась реформа армії. Так, реформу армії дуже важливою визнають понад дві третини опитаних (68,4%), скоріше важливою – 18,1%, тоді як зовсім не важливою ця реформа є лише для 2,7% респондентів.

Так, реформу армії дуже важливою визнають понад дві третини опитаних (68,4%), скоріше важливою – 18,1%, тоді як зовсім не важливою ця реформа є лише для 2,7% респондентів. Цифровізація державних послуг є дуже важливою для 61,5% опитаних та скоріше важливою – для чверті опитаних (26%), а зовсім неважливою – лише для 1,8%.

є дуже важливою для 61,5% опитаних та скоріше важливою – для чверті опитаних (26%), а зовсім неважливою – лише для 1,8%. Децентралізація є дуже важливою або скоріше важливою для 81% українців, а медреформа – для 80%.

є дуже важливою або скоріше важливою для 81% українців, а медреформа – для 80%. Створення антикорупційних органів дуже важливим назвали більш ніж половина опитаних (54,8%), скоріше важливим – близько чверті (24,3%), а зовсім неважливим – 3,8%.

Які реформи українці назвали менш важливими

Серед найменш важливих та таких, про які не чули, українці назвали судову реформу, впровадження ринку землі та малу приватизацію. Зокрема, судова реформа є дуже важливою або скоріше важливою для кожного третього респондента (30,4% та 32,5% відповідно), тоді як зовсім неважливою її вважають 13% опитаних, а скоріше неважливою – 13,9%.

Земельну реформу дуже важливою та скоріше важливою вважають 26% та 39,7% опитаних відповідно, а зовсім неважливою та скоріше неважливою – 11,6% та 15,1% відповідно. Натомість мала приватизація дуже важлива для 21% українців, скоріше важлива для 38 % українців, скоріше чи зовсім неважлива для 24% українців.

Які реформи хотіли б бачити українці

На першому місці реформ, які хотіли б бачити українці, це подальше підвищення обороноздатності. На другому – реформа охорони здоров'я. Натомість найменш важливим, на думку учасників опитування, є продовження реформування екологічної (0,4%), банківської (0,4%) та енергетичної (0,3%) сфер.

Що найбільше цінують українці