Исследования проводились с 17 по 31 января. Подробнее об опросе информирует 24 Канал.

Читайте также Неожиданно приятная цифра: сколько немцев поддерживают передачу танков Украине

Результаты опроса

В приложении "Киев Цифровой" на вопрос "Вы перешли на украинский во время войны?" ответили 60 336 человек. Результаты таковы:

33% – да,

13% – нет,

46% – нет, давно общаюсь на украинском.

Результаты опроса в "Киев Цифровой" / Скриншот 24 Канала

Отметим, что украинский язык назвали родным 86% опрошенных. Русский – всего 12%.

47% проголосовали, что перейти на украинский им мешает привычка. Около четверти опрошенных считают, что украинскую культуру недостаточно популяризируют в обществе. Между тем, еще 21% киевлян ответили о личных страхах и неуверенности.

Кроме того, большинство опрошенных, – 79%, уверены, что начать общаться на украинском лучше всего помогает окружение. Еще около 11% ответили, что помогают кино, музыка и культурные мероприятия. Однако лишь 4% опрошенных указали на языковые законы.

Обратите внимание! Как отметили В КГГА, результаты опроса будут использованы для разработки Городской концепции утверждения украинского языка во всех сферах общественной жизни столицы.