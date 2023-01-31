Исследования проводились с 17 по 31 января. Подробнее об опросе информирует 24 Канал.
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Результаты опроса
В приложении "Киев Цифровой" на вопрос "Вы перешли на украинский во время войны?" ответили 60 336 человек. Результаты таковы:
- 33% – да,
- 13% – нет,
- 46% – нет, давно общаюсь на украинском.
Результаты опроса в "Киев Цифровой" / Скриншот 24 Канала
Отметим, что украинский язык назвали родным 86% опрошенных. Русский – всего 12%.
47% проголосовали, что перейти на украинский им мешает привычка. Около четверти опрошенных считают, что украинскую культуру недостаточно популяризируют в обществе. Между тем, еще 21% киевлян ответили о личных страхах и неуверенности.
Кроме того, большинство опрошенных, – 79%, уверены, что начать общаться на украинском лучше всего помогает окружение. Еще около 11% ответили, что помогают кино, музыка и культурные мероприятия. Однако лишь 4% опрошенных указали на языковые законы.