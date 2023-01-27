Не так давно Германия таки приняла решение о предоставлении Вооруженным Силам боевых танков Leopard. Шольц может не беспокоиться о том, что его "рейтинг рухнет", ведь немцы за эту инициативу.

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Сколько немцев против предоставления танков ВСУ

Заметим, что этот опрос проводил публичный вещатель ФРГ ZDF. Согласно результатам, большинство немецких избирателей – а именно 54% – поддерживают принятое правительством решение о передаче Украине боевые танков Leopard 2. В то же время против этого – 38% опрошенных.

Известно, что больше инициативу поддерживают сторонники "Зеленых" – это 75% от общего количества респондентов. Затем следует партия ХДС/ХСС, 64% избирателей которой за "Леопарды". Также 61% избирателей Социал-демократической партии поддерживают это решение и 55% – Свободной демократической партии.

А вот против выступают сторонники правопопулистской партии "Альтернативы для Германии" – речь идет о 89% их сторонников. Но против этого решения большинство поклонников левых – то есть 57% от общего количества.

Обратите внимание! Настроения германцев различаются также по региональному принципу. На Западе Германии поставку основных боевых танков поддерживает большинство людей. То есть "за" – 59%, а "против" – 33%. В то время как на Востоке респонденты к этой инициативе не относятся так благосклонно. Собственно, за – 35%, а против – 57%.

Германия передает Украине танки Leopard: последние новости

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, когда танки Leopard прибудут в Украину По его словам, на днях украинские военные начнут учения относительно того, как правильно использовать "Леопарды" в бою. Кроме того, министр пообещал, что техника прибудет в Украину до конца марта.

В то же время военный аналитик Алексей Гетьман считает, что украинские военные не будут испытывать никаких трудностей в том, чтобы разобраться с этими танками. Он отметил, что нашим воинам на это понадобится гораздо меньшее время, чем говорят партнеры.

Заметим, что речь идет о предоставлении Германией роты танков Leopard. То есть – о 14 единицах военной техники.



Что известно о танках Leopard / Картинка 24 Канала