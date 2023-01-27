Не так давно Німеччина таки ухвалила рішення про надання Збройним Силам бойових танків Leopard. Шольц може не перейматись стосовно того, що його "рейтинг впаде", адже німці за цю ініціативу.

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Скільки німців проти надання танків ЗСУ

Зауважимо, що це опитування проводив громадський мовник ФРН ZDF. Відповідно до результатів, більшість німецьких виборців – а саме 54% – підтримують ухвалене урядом рішення про передачу Україні бойових танків Leopard 2. Водночас проти цього – 38% опитаних.

Відомо, що найбільше ініціативу підтримують прихильники "Зелених" – це 75% від загальної кількості респондентів. Потім йде партія ХДС/ХСС, 64% виборців якої за "Леопарди". Також 61% виборців Соціал-демократичної партії підтримує це рішення та 55% – Вільної демократичної партії.

А от проти виступають прихильники правопопулістської партії "Альтернативи для Німеччини" – йдеться про 89% їхніх прихильників. Та проти цього рішення більшість прихильників лівих – себто 57% від загальної кількості.

Зверніть увагу! Настрої німців відрізняються також за регіональним принципом. На Заході Німеччини постачання основних бойових танків підтримує більшість людей. Себто "за" – 59%, а "проти" – 33%. У той час як на Сході респонденти до цієї ініціативи не ставляться так прихильно. Власне, "за" – 35%, а проти – 57%.

Німеччина передає Україні танки Leopard: останні новини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, коли танки Leopard прибудуть до України. За його словами, цими днями українські військові розпочнуть навчання стосовно того, як правильно використовувати "Леопарди" в бою. Окрім того, міністр пообіцяв, що техніка прибуде в Україну уже до кінця березня.

Водночас військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що українські військові не матимуть ніяких труднощів у тому, аби розібратися з цими танками. Він зазначив, що нашим воякам на це знадобиться значно менше час, аніж говорять партнери.

Зауважмо, що йдеться про надання Німеччиною роти танків Leopard. Тобто – про 14 одиниць військової техніки.



Що відомо про танки Leopard / Картинка 24 Каналу