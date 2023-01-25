Однак українські військові можуть навчитися керувати західними танками значно швидше. Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик Олексій Гетьман.

Зверніть увагу Du hast Leopard 2 та Abrams: чи стане новий "Рамштайн" зброєю контрнаступу ЗСУ

За його словами, німецькі танки Leopard та американські M1 Abrams доволі схожі між собою. Ці машини мають подібні системи керування.

Якихось принципових відмінностей між немає. Це танки, які будувалися на базі одного прототипа, просто різні гілки танкової техніки,

– пояснив Гетьман.

Він зауважив, що справді, у кожного з цих танків є певна специфіка управління. Наприклад, Abrams має низку модифікацій, кожна з яких може відрізнятися електронікою.

За скільки часу українські військові можуть опанувати західні танки

Однак військовий аналітик переконаний, що українські військові не матимуть ніяких труднощів у тому, аби розібратися і з Leopard, і з M1 Abrams. Західні партнери кажуть, що для опанування новітніх танків українцям знадобиться близько 3 місяців.

За словами Гетьмана, союзники при цьому чомусь не враховують досвід наших військових.

"За 3 місяці можна навчити керувати танком людину, яка його ніколи не бачила. Ось людина прийшла і йому показали: "Оце танк". У такому випадку – так, для навчання потрібен час", – зауважив військовий аналітик.

Олексій Гетьман назвав терміни для навчання ЗСУ на нових танках: дивіться відео

"Екіпаж танка можна підготувати за місяць"

Втім, якщо йдеться про професійних танкістів, які вже мають бойовий досвід, то, на думку Гетьмана, терміни навчання можуть бути набагато меншими.

Олексій Гетьман Військовий аналітик Коли приходить танкіст, який керував іншою танковою технікою, нехай і гіршою з точки зору озброєння, ніж Leopard чи Abrams, то про які 3 місяці може йтися? Ну, ясно, що потрібно не 3 дні. Але максимум за 3 тижні – місяць ця людина зможе стати механіком-водієм, командиром або одним з членів екіпажу.

Гетьман вважає, що за цей час не становить проблеми підготувати екіпаж для того, аби він міг брати участь у бойових діях.

Українські військові можуть самі стати інструкторами

За словами військового аналітика, люди, які будуть вчитися керувати танками, окрім великого досвіду, нерідко також мають технічну освіту. Ба більше, навіть серед мобілізованих українців, які не були професійними військовими, є чимало людей з науковими ступенями, зокрема кандидати технічних наук.

"Вони можуть розібратися у всьому, щоб стати інструкторами й навчати людей в Україні, коли танки сюди вже прибудуть. Я не вірю, що для цього потрібно більше ніж місяць", – сказав Гетьман.

Україна отримає танки від союзників: коротко