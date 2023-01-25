Виступ Джо Байдена розпочався о 19:00 за київським часом. Американський лідер запевнив у тому, що США продовжуватимуть підтримувати Україну у війні з Росією.

Зверніть увагу Spiegel назвав кількість танків Leopard, яку отримає Україна від Європи

США передають Abrams

Президент США наголосив, що Україна потребує можливостей, для захисту від російських окупантів. Україна буде відвойовувати свої території та піде в контрнаступ. Тому Штати передають Києву 31 танк Abrams.

Сьогодні оголошую, що США надають 31 танк Abrams Україні, тому що це підтримає можливість України захистити свою територію,

– наголосив Байден.

Українські військові пройдуть навчання

Глава Білого дому додав, що Abrams – найбільш спроможні танки в світі. Байден зауважив, необхідно, аби Україна почала оперативно використовувати ці танки. Хоча, аби доставити їх, потрібен час. Тому США починають навчання українських військових якомога швидше

Крім того, президент США подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за його рішення передати Києву танки Leopard. Він додав, підтримка України, аби захиститись від російської агресії – це зобов'язання всього світу.

Путін очікував розбрату

Байден зазначив, Штати нададуть Україні 3 тисячі артилерійських систем, більше 2 мільйони боєприпасів, системи ППО для того, аби дати відсіч агресору.

Путін очікував, що буде розбрат в Європі. Він помилявся,

– наголосив президент США

Він також згадав про підтримку інших країн й наголосив, що це не загроза для Росії. Якби Кремль захотів, війна б зараз закінчилась. Однак світ не дозволить одній країні забиратим території іншої силою. Непорушність кордонів закладено в статуті ООН.

Заява Джо Байдена щодо військової допомоги Україні: дивіться онлайн

Новий можливий пакет допомоги Україні

25 січня Німеччина таки ухвалила рішення про надання Україні танків Leopard 2 і дала "зелене світло" партнерам на постачання цієї техніки нашій державі. Раніше Берлін неодноразово заявляв, що німецькі танки нададуть Україні тільки якщо Вашингтон також вирішить надати свої.

На тлі цього ЗМІ повідомили, що Білий дім планує оголосити пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів і він міститиме 31 танк M1 Abrams. Цей пакет джерела видань називали спробою вирішення дипломатичного конфлікту США та Німеччини на тлі дискусій щодо надання Україні танків.