Дослідження проводили з 17 до 31 січня. Детальніше про опитування інформує 24 Канал.

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Результати опитування

У застосунку "Київ Цифровий" на запитання "Ви перейшли на українську під час війни?" відповіли 60 336 людей. Результати такі:

33% – так,

13% – ні,

46 % – ні, давно спілкуюся українською.

Результати опитування в "Київ Цифровий" / Скриншот 24 Каналу

Зауважимо, що українську мову назвали рідною 86% опитаних. Натомість російську – лише 12%.

47% проголосували, що перейти на українську їм заважає звичка. Майже чверть опитаних вважають, що українську культуру недостатньо популяризують у суспільстві. Тим часом ще 21% киян відповіли про особисті страхи й невпевненість.

Окрім того, більшість опитаних, – 79%, впевнені, що почати спілкуватися українською найкраще допомагає оточення. Ще близько 11% відповіли, що допомагають кіно, музика та культурні заходи. Натомість лише 4% опитаних вказали на мовні закони.

Зверніть увагу! Як зазначили у КМДА, результати опитування будуть використані для розробки Міської концепції ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя столиці.