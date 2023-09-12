Методом face-to-face опросили 2011 респондентов. По результатам опроса большинство из них – 77,6% согласились с утверждением. О результатах исследования и реакции на него рассказывает 24 Канал.

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78% опрошенных полагают, что президент несет прямую ответственность за коррупцию

Почти 78% респондентов считают, чтоглава государства несет прямую ответственность за коррупцию, не согласны с этим утверждением 18%, а еще более 4% опрошенных было "трудно сказать".

Украинцы старшего возраста более требовательны к президенту, чем молодежь. Если среди опрошенных в возрасте 18 – 29 лет 70% согласны с тезисом, что глава государства несет ответственность за коррупцию, то среди людей в возрасте 60+ доля критически настроенных растет до 81%. Других существенных отличий – по материальному положению или региону проживания – нет,

– говорится в сообщении по итогам исследования.

Результаты опроса / Инфографика Фонда "Демократические инициативы"

Заметим, что исследования проводились с 3 по 17 июля. Методом face-to-face опросили людей в большинстве регионов Украины. Однако, кроме Крыма, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Кроме того, в Запорожье и Харьковской области опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Опрошено 2011 респондентов в возрасте от 18 лет.

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Реакция на результаты опроса

Заметим, что на результаты исследования уже отреагировал глава фракции "Слуга народа" В Верховной Раде. В частности, назвал этот опрос манипулятивным.

Мало того, что Президент Украины круглосуточно занимается войной и поисками помощи, он еще и должен заменить собой всю антикоррупционную вертикаль, на которую страна и партнеры потратили миллиарды. Когда президент предложил приравнять коррупцию во время войны к государственной измене – в политикуме начались крики о "закручивании гаек", тогда почему именно президент должен отвечать за брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам во время войны?

– написал Давид Арахамия.

Также отметил, что с 2024 года Украина должна перейти на "бюджет войны", где расходы будут идти только на оружие и оборону. Нардеп выразил надежду, что антикоррупционные органы усилят свою работу, в том числе информационную.

"Чтобы президент мог заниматься войной и международной дипломатией, а независимая антикоррупционная вертикаль – большой коррупцией в стране", – подчеркнул Арахамия.

Кстати, на опрос также отреагировал вице-премьер, министр цифровой трансформации. Михаил Федоров заявил, что результаты очень странные.

Похоже на целенаправленную атаку. Почему исследование, проведенное в первой половине июля, опубликовано сегодня? Каков контекст предварительных вопросов? Почему не опубликован весь список, а только 8 пунктов? Среди которых от вопроса о медицине до коррупции военных администраций. Почему в вопросе об ответственности за коррупцию в ответе — только президент? Каков был бы результат опроса при вопросе "Кто несет ответственность за коррупцию…" и разные варианты ответов?

– спросил министр.

Федоров, как социолог по образованию, считает, что опрос может быть мощным инструментом управления общественным мнением.

"Учитывая неприятие коррупции украинским обществом, вокруг которого вопроса строилась бы манипуляция? Кому может быть выгодно именно так использовать этот инструмент сегодня?" – отметил вице-премьер.