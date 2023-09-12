Методом face-to-face опитали 2011 респондентів. За результатами опитування, більшість з них – 77,6% погодилися з твердженням. Про результати дослідження та реакцію на нього розповідає 24 Канал.

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78% опитаних вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію

Майже 78% респондентів вважають, що глава держави несе пряму відповідальність за корупцію, не згідні з цим твердженням 18%, а ще понад 4% опитаних було "важко сказати".

Українці старшого віку більш вимогливі до президента, ніж молодь. Якщо серед опитаних віком 18 – 29 років 70% погоджуються з тезою, що глава держави несе відповідальність за корупцію, то серед людей віком 60+ частка критично налаштованих зростає до 81%. Інших суттєвих відмінностей – за матеріальним становищем чи регіоном проживання – немає,

– йдеться у повідомлення за підсумками дослідження.

Результати опитування / Інфографіка Фонду "Демократичні ініціативи"

Зауважимо, що дослідження проводили з 3 по 17 липня. Методом face-to-face опитали людей у більшості регіонів України. Однак, окрім, Криму, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Окрім того, на Запоріжжі та Харківщині опитування проводили лише на територіях, контрольованих урядом України і на яких не ведуться бойові дії. Опитано 2 011 респондентів віком від 18 років.

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Реакція на результати опитування

Зауважимо, що на результати дослідження вже відреагував голова фракції "Слуга народу" У Верховній Раді. Зокрема, назвав це опитування маніпулятивним.

Мало того, що Президент України цілодобово займається війною та пошуками допомоги, ще він має і замінити собою всю антикорупційну вертикаль, на яку країна та партнери витратили мільярди. Коли президент запропонував прирівняти корупцію під час війни до державної зради – в політикумі почались воплі про "закручування гайок", тоді чому саме президент має відповідати за бруківку, стадіони, тенісні корти та інший непотріб під час війни?

– написав Давид Арахамія.

Також зазначив, що з 2024-го Україна має перейти на "бюджет війни", де витрати йтимуть лише на зброю та оборону. Нардеп висловив сподівання, що антикорупційні органи посилять свою роботу в тому числі інформаційну.

"Щоб президент міг займатись війною та міжнародною дипломатією, а незалежна антикорупційна вертикаль – великою корупцією в країні", – підкреслив Арахамія.

До речі, на опитування також відреагував віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації. Михайло Федоров заявив, що результати є дуже дивними.

Схоже на цілеспрямовану атаку. Чому дослідження, проведене в першій половині липня, опубліковано сьогодні? Який контекст попередніх запитань? Чому не опубліковано увесь перелік, а тільки 8 пунктів? Серед яких від запитання про медицину — до корупції військових адміністрацій. Чому в запитанні про відповідальність за корупцію у відповіді — тільки президент? Який був би результат опитування при запитанні "Хто несе відповідальність за корупцію…" і різні варіанти відповідей?

– запитав міністр.

Федоров, як соціолог за освітою, вважає, що опитування можуть бути потужним інструментом управління суспільною думкою.

"Враховуючи несприйняття корупції українським суспільством, навкруги якого запитання будувалася б маніпуляція? Кому може бути вигідно саме так використовувати цей інструмент сьогодні?" – зазначив віцепрем'єр.