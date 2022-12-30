Когда украинцы будут праздновать Рождество: в Дии завершился опрос

В приложении Действие проводили опрос, когда украинцы хотят праздновать Рождество. Оказалось, что большинство предпочитают отмечать 25 декабря.

Опрос стал одним из самых массовых, поскольку в нем приняли участие более 1,5 миллиона человек. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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Результаты опроса

Дату празднования Рождества 25 декабря поддержали около 60% участников опроса. Ее избрали 903 265 украинцев.

За празднование 7 января выступили 25% пользователей – 390 125 человек.

Еще 12% хотят праздновать в обе даты.

Министр поблагодарил украинцев за активность. Он отметил, что продолжают развивать электронную демократию вместе. В следующем году обещают еще больше опросов в Действии.



Результаты опроса по празднованию Рождества / Фото из фейсбука Федорова

Почему в Украине хотят отмечать Рождество 25 декабря

В повседневной жизни украинцы пользуются Григорианским календарем, поэтому нелогично праздновать большие христианские праздники по старому стилю.

Также этот переход отдалит нас от русских традиций, а Рождественский пост истечет еще к Новому году. Тогда большинство верующих не будут нарушать правила Рождественского поста в новогодние праздники.