Опросы свидетельствуют о лидерстве Болсонару накануне президентских выборов в Бразилии

Ультраправый депутат парламента Бразилии Жаир Болсонару остается фаворитом второго тура президентских выборов, который проходят 28 октября.

Об этом свидетельствуют результаты трех опросов проведенных социологическим центром Datafolha, Бразильским институтом изучения общественного мнения и статистики Ibope и институтом MDA.

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В общем все опросы предоставляют практически одинаковые результаты. Расхождение составляет 2 процента.

В частности, за Болсонару, представляющего Социал-либеральную партию, намерены проголосовать 54 процента избирателей. Представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад, который заменил в качестве кандидата на пост президента осужденного за коррупцию экс-главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву, может рассчитывать на голоса 46 процентов граждан.

По сравнению с аналогичным опросом, результаты которого были обнародованы на прошлой неделе, представитель левых сил сократил свое отставание от лидера на 3 процента.

Исследование Ibope проводилось 26-27 октября, его погрешность составляет 2 процента. В опросе приняли участие 3010 человек. Datafolha провела свой опрос в аналогичный период среди 18371 человека в 340 муниципалитетах. Погрешность также составляет 2 процента.