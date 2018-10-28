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      Опитування свідчать про лідерство Болсонару напередодні президентських виборів у Бразилії

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      Жаїр Болсонару
      Жаїр Болсонару / Фото из открытых источников

      Ультраправий депутат парламенту Бразилії Жаїр Болсонару залишається фаворитом другого туру президентських виборів, який проходить 28 жовтня.

      Про це свідчать результати трьох опитувань проведених соціологічним центром Datafolha, Бразильським інститутом вивчення громадської думки та статистики Ibope та інститутом MDA.

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      Загалом всі опитування надають практично одинакові результати. Розбіжність становить 2 відсотки.

      Зокрема за Болсонару, який представляє Соціал-ліберальну партію, мають намір проголосувати 54 відсотки виборців. Представник лівої Партії трудящих Фернанду Аддад, який замінив як кандидат на пост президента засудженого за корупцію екс-главу держави Луїса Інасіу Лулу да Сілву, може розраховувати на голоси 46 відсотків співгромадян.

      У порівнянні з аналогічним опитуванням, результати якого були оприлюднені минулого тижня, представник лівих сил скоротив своє відставання від лідера на 3 відсотки.

      Дослідження Ibope проводилося 26-27 жовтня, його похибка становить 2 відсотки. В опитуванні взяли участь 3010 людей. Datafolha провела своє опитування в аналогічний період серед 18371 людини в 340 муніципалітетах. Похибка також становить 2 відсотки.

      Теги: Новини політики Бразилія
      Джерело: 24 Канал
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