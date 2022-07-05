Опровержение информации
5 июля 2022 , 13:07Читати новину українською
7 апреля на сайте 24tv.ua был опубликован блог Николая Давидюка под названием "Ни наши, ни западные компании не должны деньгами кормить врага".
На основе предоставленных компанией Риллиус Холдинг Лимитед (является владельцем бренда Parimatch) документов выяснилось, что информация, изложенная в публикации "Ни наши, ни западные компании не должны деньгами кормить врага", не соответствует действительности и бренд Parimatch прекратил свою деятельность на территории России и Беларуси.
Сайт 24 канала приносит извинения Parimatch за публикацию блога, который содержал недостоверные данные.